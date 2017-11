Deporte 04-11-2017

Esta tarde es el penúltimo partido de los Albirrojos que enfrentan a Salamanca

El encuentro se disputará en el Tucapel Bustamante desde las 18:00 horas

Ya libre de todo descenso, los albirrojos quieren despedirse frente a su hinchada sumando los 6 puntos hoy frente a Salamanca y en dos semanas más también en su feudo ante Gasparín. Por eso la dirigencia ha realizado un fuerte llamado al hincha, socio y simpatizante para que en el estadio haya un aforo superior a las mil personas.

Un equipo que empezó tímidamente el torneo, pero que después de algunas fechas marcó su territorio. Es más, de los equipos que van en la punta ninguno fue superior al “depo”, sólo algunos errores puntuales se pagaron caro donde a la postre se terminó perdiendo.

Por eso la dirigencia liderada por Marcos Álvarez, pretende dejar la base del plantel e inyectarle algunas figuras de peso, para que el próximo año no se preocupen del descenso, sino se busque la opción del regreso al fútbol profesional.

El portero Ivar González que ha demostrado con creces que es un portero con capacidades y prenda de garantía bajo los tres tubos, dijo estar conforme en nuestra ciudad y espera dialogar con los dirigentes para renovar para el próximo año, claro que tampoco se cierra a otras ofertas que podrían llegar: “he tenido un año regular, estoy muy grato aquí en Linares y habrá que esperar hasta el término del torneo. Nos hemos propuesto dejar los puntos en casa en los dos últimos duelos que jugamos de local”.

Por su parte Hans Cabezas, en los momentos que ha tenido la oportunidad de jugar ha cumplido con la tarea encomendada por el técnico: “hay un excelente grupo donde todos nos hemos afiatado muy bien y esperamos terminar con dos alegrías el campeonato. Hay una hinchada súper fiel que nos ha acompañado en todas partes, son una verdadera familia y es muy grato el ambiente por eso me encantaría seguir vistiendo estos colores”.

Uno de los jugadores que ya tendría algunos ofrecimientos de clubes para la próxima temporada lo que haría muy complicado el seguir con la albirroja, es el linarense Lucas Mondaca, nacido en la Academia San Ambrosio de Linares, porque lógicamente está en juego su futuro. Si lo analizamos fríamente ha sido unos de los elementos más regulares en el equipo, incluso cuando no ha estado en la titularidad, el equipo lamentablemente no ha tenido el mismo rendimiento.

Para este penúltimo partido del campeonato, los albirrojos que la próxima semana quedan libres y posteriormente cierran el torneo en casa frente a Gasparin, formarían con: Ivar González, Franco Cáceres, Alejandro Fariña, Luis Oróstica, Cristian Castillo, Lucas Mondaca, Diego Fuentes, Cristian Liencura, Valther Rozas, Maximiliano Cáceres y Mauricio Rivera.

El cuadro visitante suma 31 unidades, un punto menos que Deportes Linares, de ahí la importancia que tiene este partido porque los dirigentes tienen como meta terminar en la mitad de la tabla.

Recordar que en Salamanca, en la primera rueda goleó el equipo albirrojo por 5 a 2, con anotaciones de Mauricio Rivera (3) y el bíblico Aarón Araya (2).

CARTELERA

Sábado

16:00 horas Mejillones – Rengo

16:00 horas Limache – Gasparín

17:00 horas Chimbarongo – Ovalle

18:00 horas D. Linares – Salamanca

18:00 horas Colina – Tomas Greig

19:00 horas San Joaquín – G. Velásquez

Domingo

17:00 horas F. Vial - Lautaro de Buin



(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)