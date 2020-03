Deporte 15-03-2020

Esta tarde: Juventud Guadalupe quiere dar el primer golpe enfrentando al Deportivo San Clemente

- Partido se juega desde las 17:00 horas en cancha de Unión Yungay

Un nuevo desafío enfrentará el equipo de Guadalupe en el inicio de la tercera etapa de la Copa de Campeones en serie de 35. Recordar que el elenco dirigido por Eduardo “lalo” Tapia, se dio el lujo de eliminar nada menos que al campeón vigente, Astaburuaga, en una dramática definición desde los doce pasos.

Los forasteros de San Clemente vienen de dejar en el camino al cuadro de la Asociación de Río Claro, San Gerardo. No será fácil el duelo de esta tarde como lo señala el estratega del equipo de la Virgen: “si bien es cierto para nosotros fue tremendamente positivo eliminar al campeón vigente, es una inyección de ánimo que nos motiva. No conocemos mucho a este rival que pertenece al Maule Norte, pero estamos tranquilos y confiados en sacar adelante este partido. Lo ideal es ganar en casa, y que no te anoten goles. Se nos abre el apetito estar entre los mejores 16 equipos de la región en serie de 35. Esperamos tener un buen respaldo de nuestra hinchada y de nuestra asociación, para que se sienta la presión de nuestro publico jugando de local”.

Para quienes deseen apoyar al único equipo de la AFAL en esta competencia, el partido frente al Deportivo San Clemente se juega esta tarde desde las 17:00 horas en la cancha de Unión Yungay, y el valor de la entrada será de 1.500 pesos.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo