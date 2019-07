Deporte 27-07-2019

Esta tarde, los albirrojos quieren prolongar el invicto y liderato del campeonato de Tercera A

Enfrentan a Brujas de Salamanca desde las 18:00 horas.

Otra final disputará Deportes Linares esta tarde con su público en el Tucapel Bustamante Lastra. En la semana se realizaron mejoras en la iluminación, incluso se direccionaron los focos para que apunten al campo de juego, porque había sectores muy oscuros del rectángulo del polideportivo. La cancha está en óptimas condiciones para un partido que ha sido denominado por los jugadores como otra final para llegar a la meta. Luego del triunfo conseguido en Osorno, los jugadores del plantel tuvieron una jornada regenerativa que incluyó una piscina termal para sacarse el viaje de lo que significó a mitad de semana el duelo, donde el “depo” ganó con anotación del longaviano Ian Pavez, tres puntos de oro que sin duda era vitales para seguir mandando en el torneo. LOS ELEGIDOS No habría mayores novedades en relación a la alineación titular que saltará esta tarde al gramado del principal de la calle Rengo. El técnico Luis Pérez Franco, ratificó que el “once” linarense será con: David Pérez, bajo los tres tubos; en defensa, Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Pedro Toloza, Kevin Leiva; mediocampo, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández; y en el ataque Julio Castro, Bryan Núñez y Sebastián Orellana. Para el estratega este partido también se disputará con dientes apretados: “creemos que no será fácil, todos quieren ganarnos. Pero, nosotros estamos con muchas ganas y súper ilusionados, aunque tenemos claro que son 90 minutos en los cuales hay que jugarlos muy bien y concentrados. La idea es que al equipo que viene a jugar a nuestro estadio le cueste y nosotros hacer respetar la localía y seguir con este invicto. Además, con nuestra hinchada nos hacemos fuerte y esperamos que esta tarde sumemos tres nuevos puntos".

CARTELERA

Sábado

Municipal Santiago – Real San Joaquín 12:00 horas Unión Compañías – Provincial Ovalle 12:00 horas Pilmahue – Osorno 16:00 horas Rengo – Trasandino 16:00 horas Mejillones – D. Concepción 16:00 horas D. Linares – M. Salamanca 18:00 horas Domingo Ferroviarios – Limache 18:00 horas ENTRADAS Para los hinchas del “depo”, que no compraron su ticket en la semana en la pre venta, las entradas suben mil pesos en sus valores en el día del partido. La boletería en el Tucapel Bustamante, estará abierta desde las 16:00 horas y se espera nuevamente una gran cantidad de público en las graderías y tribunas para alentar al “super” líder invicto del campeonato de Tercera División.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo