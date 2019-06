Deporte 22-06-2019

Esta tarde: Los Toros y el León de Collao jugarán con dientes apretados en el Tucapel Bustamante desde las 16:00 horas

Se espera un aforo de 2.500 personas

Las fichas ya están echadas. Dos instituciones que esperan volver al profesionalismo. Deportes Linares, el único invicto del campeonato que está rompiendo todos los récords de la mano del técnico Luis Pérez Franco, estudió minuciosamente durante la semana al rival que tendrá hoy al frente.

“Sabemos que ellos vienen a jugarse su opción, porque todos le quieren ganar al puntero, pero confío en mis jugadores, sabemos que ingresarán motivados y con ganas, porque quieren seguir en la punta, a pesar de que Concepción es un equipo muy duro y fuerte, y viene con las mismas ilusiones que Deportes Linares de retornar al fútbol profesional. Creo que el equipo que pueda plasmar su juego se quedará con los tres puntos”, señaló el estratega.

La alineación de los albirrojos no presentaría tantas modificaciones. El “once” seria con: David Pérez, Walther Rozas, Bastián Irribarra, Yerko Morales, Yerko Veas, Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Pedro Tolosa, Aarón Araya, Bryan Núñez, y Julio Castro”.

OPTIMISMO

El delantero Bryan Núñez, quien iría desde el primer minuto, dijo que “hemos trabajado muy bien en la semana. Deportes Concepción también es una institución con historia en el fútbol y con hinchada fiel al igual que nosotros. Sin duda que será una motivación extra poder ganar”.

Eliecer Pérez, ha sido uno de los últimos jugadores que se ha incorporado y que volvió después de nueve meses a la institución: “es un partido con historia y estamos todos motivados con un grupo bien unido. Sabemos que vendrán muchos hinchas y nos vamos a entregar por completo para ganar y seguir invictos en la tabla de posiciones”.

En tanto otro de los linarense Lucas Mondaca, uno de los jugadores más queridos por la hinchada porque forma parte de la identidad de la institución, señaló: “creo que esta campaña tiene el sello de todos mis compañeros. Estamos realizando un buen trabajo y compenetrados en el objetivo que queremos lograr. En lo personal, puedo dar un poco más. Este partido no será fácil porque nos enfrentamos a un equipo que también quiere volver al profesionalismo, lo que anticipa un espectáculo atrayente para el público. Esperamos sumar para seguir en nuestro propósito de lograr el ascenso”.

LA VISITA

El “león” de Collao ha disputado cuatro partidos fuera de su reducto, con dos derrotas (Osorno y Limache) y dos victorias (Unión Compañías y Rancagua Sur). No conoce de empates, jugando como forastero. Se ubican en el quinto lugar con 19 unidades.

Los lilas fueron dominadores de las acciones desde el inicio y abrieron la cuenta los 13’ con un cabezazo de Benjamín Cruces. Y pese a que el panorama se complicó a los 24’ con el penal convertido por Gabriel Williams, los felinos mantuvieron la presión en terreno rival y lograron sentenciar la victoria a los 70’ a través de Matías Reyes.

Por su parte, el director técnico del conjunto morado, Esteban González, realizó un completo repaso del cotejo e indicó que “nos enfrentamos al equipo con mejor desempeño de visita en el torneo. Ellos registraban un 85% de rendimiento, algo que no era menor, y también nos superaban en puntos. Considerando todo esto, puedo decir que el equipo hizo una buena presentación y que levantamos harto el nivel en relación a lo que veníamos mostrando. Estoy muy contento con los jugadores, ya que son ellos los que se desarrollan dentro de la cancha y quienes hicieron hartas cosas positivas para quedarse con el partido”.

Respecto a los aspectos que influyeron en este valioso resultado, el estratega resaltó la “solvencia defensiva, el orden táctico y la capacidad de adaptarse en distintas situaciones, como atacar por banda, presionar alto o para defender. La verdad es que estuvimos bien ante un rival muy duro y que venía bien en el torneo. Y pese a que el desarrollo del juego costó y que la cancha no permitía tanta elaboración, creo que tuvimos muy buen pie y que exhibimos algo parecido a las primeras fechas”.

RIGUROSA SEGURIDAD

Para el partido de esta tarde este partido se prohíbe ingresar al estadio con botellas, frutas y cualquier elemento que pueda arrojarse desde las graderías y tribunas. Habrá más de 15 guardias y con 70 estacionamientos que estarán ubicados en el acceso principal del polideportivo de la calle Rengo. Por eso se hace un llamado para que la gente que compró su entrada pueda llegar más temprano al estadio.

CARTELERA

Sábado

M. Santiago – Mejillones 12:00 horas

M. Salamanca – Real San Joaquín 15:30 horas

Trasandino – Limache 15:30 horas

Rengo - Ovalle 16:00 horas

D. Linares - D. Concepción 16:00 horas

Domingo

Pilmahue - Rancagua Sur 15:30 horas

Ferroviarios - U. Compañías 18:00 horas

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo