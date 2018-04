Deporte 14-04-2018

Esta tarde se inicia para el “Depo” el torneo de los sueños

Desde las 17:30 horas frente a Real San Joaquín por la Tercera División

Luego de 5 meses de inactividad, Deportes Linares vuelve a la competencia en el campeonato de Tercera División. Claro que este año el campeonato presenta algunas novedades, una de ellas es que clasificarán a la liguilla final que buscará el ascenso los dos primeros equipos de la primera y segunda rueda con mayor puntaje, pero con la obligación de estas instituciones de ubicarse no más abajo de la octava posición, al término de la competición.

Ayer estuvimos en la cancha 5 donde el equipo que dirige Manuel “monono” González, prepara su artillería. Lamentablemente sumando otra baja: el jugador Irribarra. La jornada concluyó con lanzamientos libres donde observamos a Castro y Tenorio darle con potencia al balón. El portero que va con la titular es David Pérez.

El equipo llega con mucha ilusión para sacar adelante el primer partido. Recordemos que el técnico mantuvo la base del año anterior y con algunos refuerzos. El objetivo central es terminar entre los cuatro primeros.

LA PREVIA

Uno de los refuerzos, Javier Parra, ex Naval de Talcahuano. que vestirá los colores albirrojos esta temporada, manifestó que los puntos deben quedar en casa: “queremos empezar de la mejor manera, estamos de local y tenemos que hacernos respetar. Sabemos que al frente tendremos un rival que es muy fuerte, pero nos hemos preparado para enfrentar este campeonato. Por eso hago un llamado a la hinchada para que nos apoye desde el pitazo inicial”.

En los partidos amistosos uno de los jugadores que llamó la atención fue Julio Castro, por su poder de finiquito. Hoy también debutará con la titular albirroja: “espero que en este torneo se me presenten las ocasiones para ayudar al equipo para alcanzar la victoria, esperamos arrancar con el pie derecho dejando los tres puntos en nuestra casa. Estoy muy cómodo aquí, y lucharemos en la cancha por alcanzar el objetivo”.

En tanto, el portero David Pérez opinó: “llegó el momento que esperábamos con ansias desde el mes de febrero cuando iniciamos los trabajos. Llegamos en buenas condiciones, y es fundamental partir sumando en el campeonato, ya hemos tenido bastante tiempo de preparación y eso hay que demostrarlo en este primer partido frente a nuestro público”.

Felipe Tenorio, es otro de los elementos que espera su debut con Deportes Linares: “creo que las ansias tenemos que controlarlas, lo importante es llegar bien al primer partido y lograr nuestro objetivo, y que los puntos se queden en casa. Me gustó que nos tocara el duelo de local, ya que estaremos acompañados del público y en nuestro estadio, lo que nos entrega una inyección anímica que nos permita abrazar el triunfo”.

COMPORTAMIENTO

El timonel de los albirrojos, Marcos Álvarez, realizó un llamado a los asistentes al estadio, porque hay nuevas reglas, principalmente las que dicen relación con el comportamiento. “Según el artículo 14, inciso 22 de las bases de Tercera División, queda estrictamente prohibido el uso de fuegos de artificio, extintores, bombas de ruido y bombas de humo durante el espectáculo, vale decir desde el pitazo inicial. El incumplimiento puede llegar a sancionar al club con la pérdida de los puntos. Y la otra dice relación con el acceso del público local el cual será sólo por calle Rengo. Una vez ingresados no podrán salir del recinto. Por eso apelamos al buen compartimiento del público durante el encuentro y con el equipo visitante, de no ser así se arriesga la perdida de los puntos según título 13 artículo 17 de las bases del campeonato”, afirmó.

Álvarez, también reiteró que en el juego también hay novedades porque llegarán a la liguilla final los dos primeros de la primera rueda y los dos primeros de la segunda rueda, donde jugarán entre sí. Pero, el toque que se le agrega es que los cuatro deben estar de la octava posición hacia arriba, es decir aunque un equipo salga primero o segundo en la primera etapa y pasa a la segunda rueda y finaliza en noveno lugar, automáticamente pasa el tercero en la lista a tomar ese cupo, lo que se transforma en un desafío importante porque lo que dice es que hay que mantener el rendimiento.

El valor de la entrada será general de 2 mil pesos, socios $1000, block J, $ 3000.

ALINEACIÓN

Bastián Irribarra, se lesionó ayer en la última práctica y será baja en este primer partido oficial del torneo de Tercera División de los albirrojos. Por eso el técnico Manuel “monono” González, saltará al polideportivo Tucapel Bustamante con: Pérez, Rozas, Fariña, Fuentes y Parra. En el medio M.Parra, Tenorio y E. Perez, y buscando el gol Araya, Saldaña y Castro.

El partido está programado desde las 17:30 horas.

FOTO: DAVID PEREZ.

2: FELIPE TENORIO.

3: JULIO CASTRO.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo