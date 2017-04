Opinión 28-04-2017

Estadio Atlético sí es prioridad para Linares

El Estadio Atlético es prioridad para Linares, desde hace cuarenta años y más.

Las prioridades siempre están dadas, por necesidades que no han sido satisfechas.

Todos los deportes están en la base del desarrollo físico, mental y espiritual de los seres humanos. Nuestros colegios que cada vez son convertidos en pequeñas cárceles en abandono tanto de los sectores urbanos como rurales, sin parque y sin patio: ¿Dónde podrían practicar atletismo si no existe Estadio Atlético? ¿No nos parece denigrante, ver a nuestros estudiantes, niños y jóvenes corriendo por plazas y veredas en mal estado? ¿Qué tiene que decir al respecto nuestros profesores de Educación Física?

El atletismo es la base para la práctica de todos los deportes: Combate la obesidad y el sedentarismo. La vida es movimiento, y seres humanos en movimiento son más sanos y felices.

El atletismo crea hábitos de conducta, compañerismo y respeto. Exige no beber alcohol ni consumir drogas y además, desarrollar y mantener hábitos alimenticios saludables.

¿Por qué castigar a nuestros estudiantes, que aún después de una tediosa jornada escolar completa, se sacrifican cada día por hacer deporte en una pista deplorable con camarines inmundos?

¿Por qué comparan la construcción de un Consultorio o un hospital, con la construcción de un Estadio Atlético?

Acaso no saben nuestras Autoridades, que no necesitamos más hospitales. Lo que necesitamos es eficiencia, más ética, más humanidad en los Centros de Atención Médica, en nuestro país donde se lucra con las enfermedades que nos devoran.

No necesitamos más hospitales. Necesitamos menos enfermos. Necesitamos una vida más saludable y a este objetivo propende el deporte, particularmente el atletismo.

Un Estadio Atlético no puede tener al interior de la pista una cancha de fútbol. Porque el atletismo integra pruebas de pista y pruebas de campo, que son los distintos fosos de lanzamiento y saltos.

Ahora dicen que se puede convertir en pista de recortan, la pista de ceniza de Estadio Fiscal, lo que es imposible porque la práctica del atletismo es incompatible con el fútbol y las dimensiones de la cancha de fútbol no lo permiten.

Se gastaron muchos miles de millones de pesos en remodelar el Estadio Fiscal de Linares. ¿Por qué nuestras dilectas autoridades, no tuvieron en cuenta el atletismo?

¿Por qué en nuestro Estadio Fiscal existen cinco canchas de fútbol, y en la comuna 34?

¿Por qué relegar a un segundo plano deportes formativos como el atletismo?

No podemos decir, sin caer en descrédito ante la opinión pública, que el Estadio Atlético no es una prioridad para Linares.





(Moisés Castillo,

Poeta Campesino y Atleta Master)