Opinión 18-03-2020

Estallido delictual, coronavirus, plebiscito y economía





Nuestro país se enfrenta a una situación de extrema gravedad. En efecto, lo que partió con un ataque de vándalos al metro de Santiago, seguido de destrucción de iglesias, saqueos y ataques bien planificados hacia la desestabilización del orden interno, se complica aun mas con el avance de los efectos del coronavirus. Los comerciantes pequeños y grandes se ven afectados, los alumnos dejan de estudiar y las empresas que generan más empleos, buscan caminos para sortear la crisis y la incertidumbre. Hoy el plebiscito, inventado por los políticos bajo presión de turbas anárquicas, no tiene ningún sentido. El país requiere recuperar su capacidad productiva, el empleo y la normalidad. La mayoría quiere que la seguridad retorne a las calles, que los carabineros no sean atacados y que los políticos se dediquen a trabajar por Chile y dejen de lado las pequeñeces, las rencillas y sus luchas internas que poco ayudan a quienes mas requieren apoyo.

En este medio linarense, habitualmente escriben personajes algo trasnochados, que aun reivindican las luchas de los sesenta, que nos llevaron al quiebre de la democracia en Chile. Aun validan y defienden regímenes dictatoriales como el cubano, el venezolano y el nicaragüense. A muchos de ellos se les olvidó que existió una cortina de hierro, un muro de Berlín y una Unión Soviética en la que murieron mas de 30 millones de personas bajo Stalin y otros jerarcas. Muchos de los que escriben, nunca han trabajado en algo productivo, solo escriben artículos genéricos con mucho resentimiento. Algunos son profesores, y les transmiten a sus alumnos conceptos que generan odio de clases, odio por el que tiene más, odio por el empresario y además relatan la historia de Chile sin objetividad. En el intertanto, los exonerados falsos siguen cobrando todos los meses, y ningún político alza su voz para detener esta injusticia.

Por su parte, el gobierno dada la crisis del coronavirus, decide flexibilizar las reclusiones de presos mayores y accede a reclusiones domiciliarias. Sin embargo, la medida no se aplica para militares ancianos moribundos, quienes están recibiendo “el pago de Chile”. Muchos de ellos el 73 eran jóvenes oficiales que recibieron órdenes y que en esa época tenían 20 o 25 años. No hay misericordia, no hay justicia, no hay análisis objetivo de lo que sucedió en Chile. Simultáneamente, algunos que participaron en grupos terroristas, hoy gozan de privilegios e incluso son parlamentarios. Los próximos meses serán complicados para todos, especialmente para aquellos independientes que tienen su negocio y deben ganarse el ingreso cada día. La economía, ya sabemos, crecerá menos y eso afectará los empleos y la calidad de vida de todos los chilenos. Es el momento de trabajar responsablemente, de volver al estudio, al gasto controlado, a suspender las compras superfluas con deuda y a refugiarse en la familia para encontrar los apoyos que demanda la situación actual. No sigamos pensando que el Estado resolverá todo. Los recursos son limitados y habrá que tener paciencia para ir avanzando de a poco, en un entorno mucho mas complicado. Ojalá los políticos, los jueces y los funcionarios del Estado piensen en Chile y dejen de lado peleas y demandas innecesarias.





(Andrés Montero

Ingeniero Comercial U. de Chile)