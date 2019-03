Opinión 06-03-2019

¿Estamos en la era del tedio?

¿Qué es el tedio?

Es la sensación de malestar o fastidio provocada por la falta de diversión o interés por algo y aparece cuando una persona no le encuentra sentido a una actividad o sentimiento. Por lo tanto, en ese momento siente fastidio, desilusión y desgano, ya que no existe algo que le provoque su atención o entusiasmo.

Sin embargo, por qué llegamos a sentir esta sensación en un mundo donde se supone que lo tenemos todo a mano, que todos los desafíos los podemos enfrentar con éxito, vivimos en una sociedad televisiva y digital, donde estamos rodeados de tecnologías y herramientas informáticas que nos conectan con nuestro entorno en forma inmediata y simultánea, desde nuestro operativo e impersonal metro cuadrado y que nos acompaña, hacia donde queramos, con nuestros celulares con sus diferentes aplicaciones, sin observar ni reflexionar sobre los sucesos, el paisaje ni las personas que nos rodean.

Concomitante con esta situación. Sus principales efectos apenas empiezan a sentirse. Estamos todavía en los comienzos de un gigantesco proceso que está modificando en profundidad nuestra relación de los problemas cotidianos y la contingencia de los sucesos con el tiempo y con los espacios virtuales donde buscamos satisfacer nuestra curiosidad del acontecer diario; de la frivolidad que acontece en círculos sociales para nosotros inalcanzables; del evento deportivo, cualquiera que sea su naturaleza; del show televisivo; de los lados oscuros de las relaciones de amistad sociales; búsquedas de amoríos en red, etc.

Y cuando en todas estas variables virtuales no encontramos respuestas, perdemos el interés y caímos en el tedio, e incluso podemos llegar a sufrir estados depresivos y buscamos otras respuestas en adicciones u actos sin sentidos.

Perdemos el sentido de la trascendencia del vivir.

No tenemos claro en qué tipo de sociedad queremos vivir, tampoco se presentan propuestas reales de modelos de sociedad a seguir. No sólo el descontento, que se manifiesta en quejas por medio de movimientos inorgánicos inconducentes, sino también el desorden, caos, corrupción o por desigualdad social, mostrando sólo síntomas de problemas sociales que nadie soluciona y que quedan en “para otra vez será”, es decir en el aire. Pero la verdadera causa de los síntomas queda intacta. No tomamos consciencia de que el sistema está enfermo y que hay que remediar las causas y los síntomas.

Entonces se percibe que la política y los políticos, desde las instituciones del Estado, como son sus poderes ejecutivo, legislativo y judiciales y sus organismos, crean fronteras internas, un cementerio de fósiles que se aferran al poder con políticas conservadoras que no evolucionan de acuerdo a los tiempos, como un eco o presagio funesto que a la gran mayoría de la gente la lleva a la frustración, especialmente por la gran desigualdad y segregación social, por la problemática ambiental y devastación del medio natural y sus consiguientes, ya presentes problemas, como los del cambio climático y los del calentamiento global.

Por lo tanto, se posibilita la destrucción del paisaje real y social y se establece la imposibilidad de cambios para enfrentar los nuevos desafíos.

El triunfo de lo digital, del Internet, del ciberespacio, están haciendo emerger ante nuestros ojos un “Sexto continente”, cuya particularidad es estar no sólo desterritorializado, sino gobernado por la inmediatez. Hacia ese extraño continente emigran una tras otra, y en un desorden temible, todas las actividades humanas: comercio, finanzas, cultura, economía, subcultura, juicios y condenas populares, etc., y que lo estamos usando a diario para encontrar respuestas que en nuestro medio socio político cultural no las encontramos.

Buscamos el entretenimiento diario en ello, que no resulta siempre para satisfacer “un sano aburrimiento”, que sería lo esperado, lo contrario a una sociedad del cansancio, del tedio, en la que cada uno se consume y convence voluntariamente a si mismo que se está autorrealizando. Nos convencemos, que, en este sentido de relacionarnos, nos optimizamos individualmente en este medio virtual y nos alejamos de nuestras familias, amistades y alrededores reales. Vivimos pendiente de este entretenimiento, o si no… no le encontramos la razón de ser del momento o del día que se vive.

Nuestra capacidad perceptiva ha perdido la capacidad de la reflexión, la capacidad de demorarse un tiempo en las decisiones. Nuestra percepción de una información a la siguiente, de una sensación a la siguiente, nunca llega a un final. Se produce un consumo de información virtual sin fin. En este nivel mediático, las series de televisión responden a nuestro consumo de hábitos seriales de entretención para nuestros tiempos de ocio.

El régimen neoliberal intensifica estos hábitos seriales para esforzarnos a un consumo alienado mayor, y ellos, los sistemas políticos actuales, saben muy bien manipular la opinión y manejar a las masas por medio de estos hábitos y crear mayorías de opiniones públicas a su antojo para sus intereses.

Mientras tanto en esta era del tedio, nos encontramos con multitudes y generaciones de cabezas agachadas, sin mirar hacia adelante ni mirarse a los ojos, manipulando sus celulares sin una razón plausible para esta nueva conducta social.

Seremos capaces de reflexionar y reaccionar según como hace algún tiempo nos legó Bertolt Brecht en uno de sus tantos sus pensamientos: “No acepte lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe ser natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista