Opinión 23-03-2017

¿Estamos preparados para……?

La Gran Depresión, iniciada en 1929, tuvo fuertes repercusiones en Chile, entre los años 1930 y 1932. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron. Según el World Economic Survey de la Sociedad de las Naciones, Chile fue la nación más afectada por la crisis en el mundo.

Nuestro país, de la prosperidad pasó al derrumbe económico y miles de cesantes recorrieron las calles de las ciudades y los campos. Miles de obreros volvieron del norte sin esperanzas ni recursos y en Santiago, los comités de ayuda a los cesantes debieron albergar a miles de familias, las ollas comunes proliferaron en los barrios, se formaron campamentos al sur de la ciudad y muchos terminaron viviendo en cuevas de los cerros aledaños, donde casi todos los afectados sufrieron de plagas de piojos, pulgas, chinches y enfermedades como venéreas, tifus, gastrointestinales, pulmonías, etc., con el consecuente daño ambiental por fecas, malos olores, acumulación de basuras y desechos de aguas contaminadas.

La economía liberal de mercado de las naciones ha tenido varias crisis durante el reciente siglo XX, las que han provocado quiebras, desempleo, hambre, desconcierto y desazón en los pueblos, sin que aparezcan los responsables o que hayan sido juzgados por sus criterios o recetas económicas desacertadas, donde la lucha del consumo por el tener se sobrepone al respeto del ser.

Este modelo de desarrollo económico está provocando una constante y creciente agresión económica a la estabilidad de la biosfera, no sólo por las industrias con su producción de agentes contaminantes son los culpables, sino que es un problema complejo en el cual, en nuestro quehacer cotidiano, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad.

Este Cambio Climático provocado por el Efecto Invernadero, es debido a la producción descontrolada y acumulación excesiva de dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, clorofluorcarbonados, perfluorcarbono y hexafluoruro de azufre en la atmósfera, principalmente.

Estamos siendo actores y testigos del Cambio Climático, el cual se está manifestando en derretimiento de la capa de hielos del Polo Norte y Polo Sur, lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas, sequías, cambios importantes de temperaturas extremas ya sean máximas o mínimas en vastas regiones del planeta, derretimiento de glaciares y campos de hielos, desajustes en el equilibrio de ecosistemas provocando desapariciones o crecimiento desmedidos de la flora y fauna, migraciones humanas a lugares más benignos y pérdidas importantes de tierras destinadas para actividades agropecuarias y forestales.

La pregunta es ¿Estamos preparados para afrontar exitosamente este Cambio Climático con todas sus implicancias de desastres medio ambientales, económicos sociales, agotamiento de los recursos renovables y no renovables, recuperar la pérdida progresiva de las facultades restauradoras de la naturaleza, erosión, desertificación, etc.?

La verdad es que hay varias preguntas que contestar:

¿Seremos capaces de resolver nuestros problemas entre países sin recurrir la guerra, por disputas territorios que contengan riquezas, agua, el dominio del mar y sus recursos?

¿Seremos capaces de cambiar estilos de vida y hábitos consumistas que arrojan un gran desgaste de energía y despilfarro en artículos desechables?

¿Seremos capaces de cambiar la matriz energética generada por centrales hidroeléctricas y termoeléctricas por generación limpia como la eólica, solar, mareomotriz y otras, como también sustituir el uso de petróleo en nuestros medios de transporte, por vehículos eléctricos y bicicletas para el transporte personal?

Chile, desde su existencia como república, su comercio exportador se ha caracterizado por ser mono exportador donde se destacaba el salitre, actualmente sustituido por salitre sintético y el cobre que significa alrededor del 50 % de su PIB.

El éxito de un determinado gobierno y su gasto interno, depende de la compra del cobre de parte de naciones altamente industrializada y del desarrollo interno de ellas. Si éstas naciones bajan sus compras o simplemente dejan de comprar, no habrá gobierno alguno que resista y se repetirán las amargas experiencias de la Gran Depresión.

Además, está el hecho cierto de que algún día se va a agotar el cobre y todos sus productos derivados como el oro, plata, molibdeno, rodio, selenio, telurio que, aunque estos últimos son escasos en los yacimientos de cobre, son carísimos y muy apreciados. También hay que considerar el litio y sus grandes reservas en el salar de Atacama.

Para aquel entonces, sus riquezas se terminarán, enriquecieron sólo a unos privilegiados y sus ruinas quedarán como verdaderos Muros de los Lamentos para nuestros descendientes, demandando una explicación.

Chile, además de los vaivenes del cobre, está sujeto a grandes desastres naturales, como mega terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y los temidos desastres derivados del Cambio Climático, luego nos hacemos la gran pregunta:

¡Seremos capaces de desarrollar una conciencia crítica, constructiva, solidaria y comunitaria para fortalecer nuestros mercados internos y ser autosuficientes para resistir colapsos climáticos, colapsos de naciones y guerras entre naciones y así no depender de nuestras exportaciones en momentos de crisis mundiales?

Si no somos capaces de responder exitosamente estas preguntas que implican un cambio drástico pronto del modelo económico, la naturaleza será la encargada de castigarnos a todos y a cada uno de nosotros, incluyendo a nuestras descendencias, es decir, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos porque no fuimos capaces de encontrar las convivencias responsables con el medio ambiente y nos lamentaremos por las guerras, hambrunas, enfermedades, desastres naturales y de nuestra propia condición miserable que para aquel entonces estaremos sumidos….todos.



(Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)