Crónica 27-04-2018

“Estamos trabajando para que se sientan seguros y orgullosos de Carabineros de Chile”

General Director de Carabineros, Hermes Soto Isla:





“Prevenir la ocurrencia de delitos con mayor eficacia, trabajando en conjunto con la comunidad y las instituciones dedicadas a esta materia. Transparencia transversal sobre los procesos de nuestra institución y un reordenamiento de nuestra estructura que redunde en optimizar nuestros servicios policiales, tal como lo merece cada habitante de nuestro país, sin importar su origen, edad o condición social.



En este día tan especial, en el que cumplimos 91 años de vida como institución, quiero decirles con claridad que todo nuestro esfuerzo está orientado a que se sientan orgullosos de Carabineros de Chile, pero además, a que cada día se sientan lo más seguro posible en sus actividades cotidianas, cuando caminen hacia sus casas o sus trabajos, cuando visiten una feria, vayan al supermercado o cuando estén en un paradero esperando la locomoción colectiva.



Estamos trabajando para que esos no dejen de ser los objetivos de cada uno de los carabineros que dirijo. Que los recuerden diariamente cuando inician sus patrullajes, ya sea a primera hora del día, cuando la noche comienza o durante la madrugada. El carabinero de la frontera, el de las zonas rurales, el que no le importa el frío austral para hacer sentir seguro a un campesino o el que trabaja en las ciudades, está redoblando sus esfuerzos con esos fines.



Los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, no hacen más que plantearnos el desafío histórico de dar un salto de calidad en el servicio que le estregamos al país. En las pocas semanas que llevo como General Director, he visto que la inmensa mayoría de los carabineros están comprometidos con ello, con ser leales al uniforme que visten y ser dignos de la confianza que su patria les ha dado.



Nunca dejaremos de sentir rabia y tristeza por el daño que algunos causaron a la institución, pero ello nos da fuerza para trabajar con más ahínco y cariño por ustedes y luchar por reestablecer el nivel de prestigio que durante 91 años de historia nos ganamos.



Si no tuviéramos ese compromiso, el cabo 2° Mario Gajardo Muñoz quizás no se hubiera lanzado al mar hace un par de semanas, en Viña del Mar, para salvar a una mujer que se ahogaba. No dudó en arriesgar su vida por otro. O probablemente, el país no hubiera conocido al cabo 1° Freddy Gómez Vega, quien sin pensarlo abrazó a don Manuel Gómez, para consolar su llanto cuando su esposa estaba atrapada en un vehículo, tras un accidente de un bus en Valparaíso, el 1 de marzo.



Pese a esos ejemplos y tantos otros del que hemos sido testigos, tenemos muy claro que hay muchas áreas en las cuales nos urge mejorar. Para eso hemos estado tomando una serie de medidas en conjunto con el Gobierno para optimizar nuestro servicio policial y que éste tenga la calidad que nuestros compatriotas merecen, tanto en el ámbito operativo como administrativo. En lo que tiene que ver con la relación directa con las personas, estamos buscando mejorar nuestra capacidad para solucionar las inquietudes de los vecinos en materia de seguridad, las cuales día a día nuestras comisarías recogen.



En este sentido, estamos trabajando con fuerza para que nuestra nueva frase corporativa, “+ Cerca de ti”, se traduzca en hechos tangibles y comprobables, y que la comunidad sienta que los carabineros de su comisaría son aún más accesibles, que sepan que éstos los atenderán siempre adecuadamente y serán capaces de solucionar sus problemas de manera eficaz. Asimismo, que nuestros compatriotas y nuestras autoridades vean una policía con mayores capacidades para prevenir la delincuencia.



Hemos sumado a cientos de carabineros a los servicios de orden y seguridad para una mejor prevención en las calles. Estamos trabajando en optimizar la tecnología que nos permita anticiparnos a los hechos delictuales y estamos proponiendo cambios importantes en la formación de nuestros policías. La contratación de auditorías externas y las alianzas estratégicas que pretendemos tener con otras instituciones son algunas de las iniciativas que van en el sentido anteriormente expuesto. El orgullo de proteger a los chilenos y de vestir nuestro uniforme ha estado siempre presente en la gran mayoría de nosotros, y lo seguirá estando para llevar a la práctica todo lo que pretendemos en esta nueva etapa”.