Opinión 17-07-2018

¿Estará muerto?





Hasta donde su mente abarcaba, siempre había sido gordo.

Vestía con una chaqueta y pantalón de terno…, algo ajado.

Llevaba una camisa de color…, bueno la cosa es que era una camisa,

Su modo era apacible, y su hablar pausado.

De las aletas de su nariz nacía un profundo surco hasta la boca, lo que unido a su reposada mirada le daba el aspecto humilde de perro San Bernardo.

Un día llegó con su cuadrilla a trabajar en un aserradero.

Se pagaron de una semana, y después…, probaron una chichita que por

ahí vendían…A los cuatro o cinco día se les acabó la plata y el fiado.

Empezaron a trabajar el magín para solucionar el caso, que tener sed

no es poca cosa.

Llegó el día del siguiente pago semanal, y ellos se quedaron pensando que podían hacer para agarrar algo.

- “Ya niños, no se aflijan -dijo Don Baldomero, que así se llamaba el

San Bernardo- : No se aflijan, yo me voy a morir, entonces …”

- ¿Cómo que se va a morir oiga?, dijo uno de la pandilla.

- No hombre. Yo me voy a hacer el muerto, y ustedes me llevan en

una angarilla tapado con una sábana y me dejan junto a la ventanilla de la paga…Entonces empiezan a pedir plata para el entierro.

- Pero van a ver que se mueve la sábana cuando respire.

- Por eso vamos a hacer un entramado de mimbre encima de mí, y

arriba vamos a poner la sábana.



- Oiga, y la sábana ¿puede ser de cualquier color?



- Claro pu´h, aturdío. Le contestó otro.



- … Mejor me van a tapar con una frazada -concluyó Don Baldo.



- Ya, pero la suya ¿Ah? …



Comenzaron la labor y rápidamente -lo que hay que trabajar para

no trabajar- terminaron el empaque.

Partieron con la angarilla, y Don Baldo caminando al lado, pues era “muy re pesa’o” para llevarlo mucho rato.

Ya cerca del lugar donde iban se acomodó Don Baldomero en la camilla, lo taparon y siguió el “cortejo”.

Al llegar al recinto de ”la paga” la gente se sacaba el sombrero ante el grupo, quienes llevaban cara de circunstancia.

Al arribar junto a la caja pagadora depositaron la angarilla.

El sol ya estaba bastante arriba. Esto unido a la caminata los traía bastante acalorados.

- “Unos pesitos para el entierro”…Ni pa’ eso dejó el finao –decían

con fingida dignidad-.

Cual más, cual menos, todos daban algo, más aún que Don Baldomero era bastante conocido, aunque más que nada por lo “pillazo” que era, por lo que, debido a eso, algunos miraban con algo de recelo -.

El guardia del lugar se acercó y comenzó a hacer preguntas:



- ¿Es de ustedes el muerto?



- Si señor



- ¿Y de qué murió?



- No sé oiga…fíjese que se murió no más.



- ¿Cómo que se murió no más? Algo habrá tenido.



- No sé oiga…, ni se quejó y se murió.



- Pero algo le notarían antes.



- Si pu’h, que se iba cayendo.



- Pero de algo tendrá que haber muerto.



- Eso mismo digo yo, pero como no dijo nada…



El día avanzaba, el calor ya picaba fuerte, y el guardia con sus

preguntas no los dejaba “trabajar”.



Don Baldo traspiraba, sofocado -conteniendo los

Resoplidos-. Desesperado, ya no aguantaba más.



Y el guardia dale con seguir preguntando, bajo un sol “inaceptable:”



- Así que murió.



- Así es no más.



- Oiga ¿está seguro que se murió? A lo mejor es un ataque no más….

La frazada voló por el aire al erguirse exasperado Don Baldomero:



- ¡¡ ¿” NO LE ESTÁN DICIENDO QUE ESTOY MUERTO IÑOR !!” ?



Llevaba una camisa “blanca”, amplia. Tan amplia que en ella cabía él y sobraba espacio.



(…y bajo la chaqueta llevaba…, bueno algo llevaba)

– lo que hay que trabajar para no trabajar-

…curioseando, por que eso era, no más. Preguntaba de puro

copuchento pues nada tenía que ver en ese entierro.

( la que al parecer venía con el terno)(amplia, tan amplia que en ella cabía él y sobraba espacio.)

(El aserradero era grande y tenía trabajadores desperdigados por todos lados)

dijo uno de (la pandilla).



- ¡¡“No le están diciendo iñor que estoy muerto”!!



Con su calma era respetado por todos los de su oficio.

En realidad el fundamento real de ese respeto era que con él jamás se pasaba sed. Siempre se las ingeniaba para tener trago para él y su camarilla.

Es así como



(Manuel Antón)