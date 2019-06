Política 06-06-2019

Estatuto laboral juvenil: estudiantes de entre 18 y 28 años podrán cumplir jornada parcial de 30 horas semanales

Dado que cuenta con discusión inmediata y quedan pendientes algunas materias por discutir, todo parece indicar que la próxima semana será clave para concluir el análisis del articulado del proyecto que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior.

La propuesta que cursa su segundo trámite, está siendo analizada en particular por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Cabe recordar que el texto iniciado en mensaje, tiene por objeto fomentar el trabajo en jóvenes inmersos en el sistema de educación superior, o fuera de él y que quieran incorporarse, permitiéndoles ventajas como compatibilizar los tiempos de estudio y de trabajo anticipando el ingreso de éstos al mundo laboral con valores y condiciones que les permitan enfrentarlo con más experiencia y de manera más exitosa.

La norma he sido analizada en sucesivas sesiones. Hasta ahora se han ido despejando una serie de aspectos tales como los requisitos que deberán tener los jóvenes para ser contratados como trabajadores, por ejemplo respecto al rango edad (fue fijado entre 18 y 28 años) También se clarificó como el interesado deberá acreditar su condición de alumno regular; y todo lo relativo a la renovación de contrato (pasar de plazo fijo o indefinido) y la distribución de la jornada.

De acuerdo a los cambios realizados por los senadores, este tipo de labor no tendrá mayores diferencias contractuales respecto a un trabajador convencional que trabaja medio día, por ejemplo. Es decir, se entenderá que estos jóvenes estarán sujetos a una jornada laboral parcial especial de 30 horas semanales (un promedio de 6 horas diarias de lunes a viernes