Deporte 30.04-2017

Este domingo: Buenos Aires de Parral y Caupolicán de Cauquenes reviven un clásico de siempre

Este domingo a las 16.00 horas el cuadro de Buenos Aires de Parral recibe al elenco de Caupolicán de Cauquenes por la segunda fecha de la Tercera División del fútbol chileno.

Tras comenzar con el pie derecho el cuadro parralino ha seguido trabajando durante la semana para corregir los errores que se cometieron en el primer partido y que se espera subsanar ante otro debutante en la división como es el elenco de Cauquenes.

Marcos Sepúlveda y Hernán Blasco han centrado sus esfuerzos en potenciar el aspecto físico por un lado y por otra parte el tema futbolístico que quedó un tanto al debe en la primera fecha.

Los albiverdes no presentan lesionados para esta segunda fecha y se espera contar con aquellos jugadores que no estaban aún habilitados por Anfa para poder jugar, entre los que destacan Millán, Mena y Rojas, cuyos pases están en trámite para recibir la autorización respectiva para poder debutar con la tricota parralina.

Para este domingo la dirigencia que encabeza Bernardino Alegría y Ricardo Araya esperan tener un buen marco de público con el objetivo de poder paliar los onerosos gastos que implica tener un plantel de este nivel con el objeto de alcanzar el ascenso al final de la temporada.

El partido del domingo es un clásico de esta zona dada la rivalidad deportiva que siempre ha existido entre “Tiuques” y “Chuchoqueros” con partidos a nivel de selección o de clubes donde siempre ha llegado mucha gente a disfrutar de partidos de fútbol que tienen mucha historia y por ello se espera que este encuentro no sea distinto.