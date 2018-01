Deporte 19-01-2018

Este domingo Comienza Torneo Internacional de Fútbol Infantil Linares Cup

Serán más de 50 equipos los que darán vida a la fiesta deportiva.

El torneo Internacional de Fútbol Linares Cup, se consolida como uno de los mejores del país y de paso posiciona a nuestra ciudad dentro del circuito de campeonatos internacionales de fútbol para menores. En la cita del planeta fútbol en Linares serán protagonistas más de mil niños provenientes de diferentes regiones del país, el extranjero y por supuesto de la Villa de San Ambrosio. El sorteo de los grupos se realizó en el Salón de Honor del edificio consistorial. A esta tercera versión llegarán equipos de Argentina, Uruguay y obviamente de Chile, según manifestó el alcalde Mario Meza.

“Es el torneo de fútbol infantil más grande de la región. Más que una copa es una experiencia de vida, un intercambio cultural, económico, de distintos niños del cono sur y del país. Esta tercera versión lo lidera la academia de fútbol Los Toritos de nuestra ciudad que ha desarrollado un trabajo tremendo los últimos 15 años y como Corporación Municipal nos sumamos, no sólo apoyando en el aspecto logístico, humano de infraestructura y material, sino también en el aspecto económico. Este torneo internacional no cuesta menos de 30 millones de pesos y la Municipalidad aporta con cinco millones mediante una subvención extraordinaria”.



Le pelota comienza a rodar el domingo 21 de enero, a las 20:00 horas con la tradicional inauguración, actividad que incluye el desfile olímpico con todas las escuadras y un show musical. La competencia en la fase de grupos se desarrollará desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de enero, desde las 17:00 horas. Las finales se disputarán el sábado 27 de enero, desde las 09:00 horas.



VOCES PROTAGONISTAS



Para los jugadores de la Academia San Ambrosio, Rene Gavilán y Vicente Dominguez este torneo es uno de los mejores que se realiza en Linares: “estamos muy felices de participar en esta tercera versión nos hemos preparado para esta fiesta del fútbol donde vamos a ganar experiencia y tratar de llegar lo más arriba posible para dejar muy bien representado el nombre de nuestra institución por tercer año consecutivo”.



Variados son los escudos y emblemas que se desplegarán en el Estadio Municipal Tucapel Bustamante Lastra… clubes argentinos como Newell’s Old Boys de Laguna Larga (equipo formador de la estrella de la Juventus y la selección argentina Paulo Dybala) y el Club Atlético San Jorge que regresa tras competir en la edición anterior; por Uruguay continúa su participación el club Ombú Juniors de Montevideo; también, han confirmado su inscripción representativos filiales de Colo Colo y Universidad de Chile; Escuelas de fútbol y clubes de Punta Arenas, Calera de Tango, Chillán, Temuco, San Javier y Talca, entre otros; Así como renombrados equipos locales tales como Academia San Ambrosio, Linares Kids, Alianza, Oscar Bonilla, Víctor Zavala Bravo, Tiburoncitos, Estadio Español, Deportes Linares y los anfitriones Los Toritos. Serán más de 50 equipos en competencia, en las categorías para los niños nacidos en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.



“Quisimos traer una experiencia internacional a nuestra ciudad y los primeros años Mario Meza, sin ser alcalde, nos apoyó, y esto sin el apoyo de la Corporación Municipal no sería factible. El torneo involucra un costo importante y damos gracias a todos los auspiciadores que nos están ayudando. El objetivo principal es haber traído esta experiencia a Linares. Vienen de muchos lugares. Hoy Linares es conocido en Sudamérica por nuestro campeonato, muchos clubes quieren venir a nuestra ciudad”, comentó Leonardo Vergara, presidente de la Academia de Fútbol Los Toritos y director de Linares Cup.



Cabe mencionar que el torneo se realiza gracias al apoyo de la Corporación Municipal de Linares, Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Hotel Parada, Congelados Valle Agrinova y Aguas Nuevo Sur.



Para los interesados en asistir los valores de adhesión son: $2.000 para la inauguración y $1.000 pesos en los días de competencia.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo