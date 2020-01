Cultura 17-01-2020

Este domingo se realiza Fiesta de San Sebastián en Panimávida



Una de las fiestas de religiosidad popular más masivas que se realizan en nuestra región del Maule, se llevará a cabo este fin de semana en Colbún, específicamente en la localidad de Panimávida, que será sede de la celebración en honor a San Sebastián, quien además es el patrono de los campesinos.

La tradición manda, que el sábado 18 a las 20:00 horas, se “roban la imagen del Santo”, que es llevado a la Capilla San Inés de Rari, allí es acompañado en vigilia durante toda la noche por los fieles del sector.



El domingo a las 10:00 horas los Huasos de la Cofradía de San Sebastián, en procesión y junto a miles de fieles lo llevan de regreso a Panimávida, entre cantos y oraciones, y en el frontis del templo, se celebra la eucaristía a las 11:00 horas.



“Esta fiesta tiene un carácter religioso y cultural, tiene más de 70 años en esta parroquia, y fue el padre Alejandro Di Gravio que en los años 40 tuvo la intención de realizar esta fiesta que ha perdurado en el tiempo y en la que hemos tenido incluso a más de 20 mil personas que participan con San Sebastián”, indicó José Prado, Párroco de Panimávida.



Se han realizado todas las coordinaciones con el municipio de la comuna, Bomberos y Carabineros, con la idea de organizar el cierre de las calles y también la seguridad de los peregrinos que llegarán este fin de semana a Panimávida, y además para ordenar el comercio que estará presente en las distintas calles de la localidad.



El párroco Prado agregó, “se ha hecho una muy buena coordinación con la Municipalidad de Colbún, Bomberos, Carabineros, la comunidad y también la Gobernación de Linares, ya que tenemos una resolución, y queremos dar la mayor seguridad a nuestros feligreses que llegarán este fin de semana a Panimávida”.



Por su parte desde el Municipio de Colbún, Gustavo Parra, Encargado Comunal de Seguridad Pública, indicó que “tenemos todo listo para recibir a los feligreses que lleguen a la fiesta de San Sebastián, en donde esperamos que sean entre 15 mil y 20 mil personas, realizamos reuniones de coordinación, los permisos están listos y habrán cortes de calles como todos los años, pero vamos a disponer de estacionamientos para que no se forme congestión y no ocurran accidentes automovilísticos. Hacemos un llamado a no consumir alcohol si va a conducir, ya que Carabineros pidió contingente a Linares para esta fiesta”.



Se espera que sean alrededor de 15 mil los feligreses que lleguen a Panimávida este domingo, para agradecer por los favores recibidos, como así también para pedir por la intercesión y protección de sus familias y amigos. Desde la Parroquia Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Panimávida, además informaron que el día domingo habrá misas a las 15:00, 17:00 y 19:00 horas y se realizarán confesiones durante todo el día.