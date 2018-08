Deporte 09-08-2018

Este fin de semana continúan las eliminatorias regionales en categorías Infantiles

- La Víctor Zavala y la AFAL buscarán dar el primer golpe en una nueva fase

Una nueva página se escribirá a contar de este sábado en el marco de las eliminatorias regionales en series sub 13 y 17, respectivamente. Algunas selecciones quedaron en el camino, mientras que otras tuvieron que trabajar más de la cuenta para dar vuelta los guarismos y dar un paso más en busca de la tan ansiada copa.

Las selecciones linarenses corrieron dispar suerte. La Zavala, en categoría sub 17, tuvo que apelar a la garra y al fútbol para dar vuelta el marcador, puesto que en la ida habían perdido por 3 a 1, en casa vencieron por 2 a 0 y ese gol conseguido de forastero fue tremendamente importante ya que les permitió avanzar a otra etapa que parte este fin de semana.

La dupla integrada por Enrique Castro y Luis Durán ha sido muy cauta en este periplo y están muy tranquilos porque todavía falta mucho. El próximo rival que deberán enfrentar será la selección de Sagrada Familia que dejó en el camino a la selección de Retiro. El timonel de la Asociación de Futbol Víctor Zavala Bravo, Claudio Cofré, confirmó que este duelo se disputará este sábado de local desde las 15:30 horas en el estadio Luis Lorenzo Muñoz.

En la otra vereda, la Asociación de Fútbol Amateur de Linares, tuvo que lamentar la eliminación de serie sub 17, luego de la igualdad en Cumpeo, ante su similar de Rio Claro 1 a 1. En la ida los dirigidos por Albert Chacón habían conseguido de local también un empate 2 a 2, y como prevalece el gol de visita pasó el equipo visitante. Pero, la sub 13 dio una alegría y golearon por 7 a 2 y deberán enfrentar el primer partido de visita en la ciudad de Talca frente a la Villa San Agustín, duelo pactado para el domingo desde las 15:00 horas.

Mientras tanto que en la comuna vecina de Colbún, la AFACOM jugó su partido de vuelta con la selección de Yerbas Buenas en duelos no aptos para cardíacos y que fueron muy complicados para los colbunenses que gracias a los triunfos conseguidos en la comuna histórica pudieron avanzar a la siguiente ronda. Una igualdad 1 a 1 fue el resultado en Colbún en sub 13, en tanto que en sub 17 cayó por 5 a 3, pero la diferencia de goles les favoreció y eliminaron a la selección de la comuna histórica.

Ahora la selección sub 13 de Colbún deberá desplazarse a la comuna de San Javier para disputar el partido de ida programado para este sábado desde las 15:00 horas. En tanto que la selección sub 17, dirigida por Guillermo Dedes, jugará de local ante la Villa San Agustín.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo