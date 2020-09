Crónica 18-09-2020

Este fin de semana: Intensa fiscalización en Colbún para que no lleguen turistas a segundas viviendas





Hasta el kilómetro cero camino a Borde Lago llegó el Alcalde de la comuna de Colbún Hernán Sepúlveda junto al equipo municipal de seguridad ciudadana y Carabineros, para supervisar la barrera que desde hace 6 meses está instalada en este lugar, con el objetivo de impedir el acceso a turistas y personas que quieran hacer uso de sus segundas viviendas, lo que por resolución del Ministerio de Salud está prohibido para evitar la propagación del Covid 19.



La barrera ha significado una inversión municipal en contratación de más personal de seguridad para poder mantenerla ininterrumpidamente las 24 horas del día y así poder hacer efectivo este bloqueo y la protección de los vecinos de las localidades de Colbún Alto, La Guardia y los Boldos donde no se han presentado contagios, y además de la comunidad en general, ya que los turistas hacen uso de los diferentes servicios con los que cuenta el centro de la comuna, lo que puede ser un riesgo para los colbunenses durante este periodo de Pandemia, y especialmente durante este fin de semana de Fiestas Patrias donde se intensificarán las fiscalizaciones con el apoyo de Carabineros.



“Desde finales de marzo, un decreto del Ministerio de Salud instauró que la comunidad no asista a sus segundas viviendas, pero esta ley no fue con recursos, por lo que como municipio decidimos poner un bloqueo en el kilómetro 0 en borde lago, donde todas las personas que no son residentes, no pueden pasar a su segunda vivienda. Esto lo hacemos porque las personas que lleguen podrían ser agentes que propaguen el virus, no tan sólo en la precordillera, sino que también en Colbún Urbano, por eso hemos contratado muchos refuerzos en seguridad ciudadana, y tenemos turnos permanente durante las 24 horas del día”, indicó el Alcalde Colbún.



La autoridad comunal agregó: “todos los días se devuelven alrededor de 100 personas y los fines de semana unos 180 vehículos, todos ellos queriendo entrar al borde lago, por lo que nos deja muy tranquilos que tengamos apoyo policial, para que esta barrera sea más efectiva aún”.



“En el kilómetro 0 vamos a estar apoyando a la labor que está realizando personal de la municipalidad, vamos a hacer controles y vamos a tener personal fijo en el sector, ya que no se permite el ingreso de personas a sus segundas viviendas”, agregó Hermes Sandoval, Jefe de la Tenencia de Colbún.