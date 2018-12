Deporte 13-12-2018

Este fin de semana: Linares va en busca de la Octava Copa en la final de la Liga Profesional de Vóleibol

Los albirrojos deben enfrentar en Santiago a Thomas Morus, los partidos se jugarán el sábado y domingo en el Centro de Entrenamiento Olímpico en la comuna de Ñuñoa.



El Club Deportivo Linares clasificó a la final de la Liga Profesional de Vóleibol, luego de superar por 3 a 0 a Excelsior en Linares el sábado y el domingo con el mismo marcador en la ciudad de Santiago.



Los dirigidos por Jaime Grimalt han tenido una campaña única, ya que no han perdido ningún encuentro y son los invictos en la liga, por lo que siguen con el objetivo de conseguir la octava copa, y convertirse nuevamente en el mejor equipo de vóleibol de Chile.



Uno que jugó el día domingo frente a Excelsior fue el destacado voleibolista linarense Esteban Grimalt: “uno de los objetivos que teníamos para este año, está cumplido, que era estar en la final, así que estamos conformes con eso. El partido de hoy lo ganamos con cierta tranquilidad, pero no jugamos nuestro juego, no pudimos desenvolvernos como queríamos, así que tenemos que entrenar y preparar mejor la final, para bajar los errores y no dar ventaja, ya que queremos llevarnos ese octavo título de vuelta a casa en Linares”.



Linares este año se ha consolidado como uno de los mejores equipos, y eso además ha sido por la inversión que se ha realizado con respecto a jugadores extranjeros, siendo uno de los más destacados el cubano Carlos Araujo.



“Tenemos un grupo entrenando en Linares, también otro grupo que entrena en Santiago, por lo que vamos a llegar con todo, es una lástima que la final se juegue en Santiago, porque Linares tiene mucho más ambiente que allá, pero no tengo dudas que igual nos acompañarán en la final”, señaló Jaime Grimalt, entrenador de Linares.



Desde la dirigencia de la Asociación de Voleibol de Linares hicieron un duro análisis contra la Federación de Voleibol, FEVOCHI, esto por la poca facilidad que ha tenido el cuadro albirrojo, ya que ni siquiera le han permitido jugar la final de local y deberán viajar este fin de semana a Santiago para enfrentar a Thomas Morus.



“Encuentro impresentable e injusto que la ciudad de Linares pague las consecuencias del mal manejo de la Federación, pero las cosas están hechas de esta forma, no podemos hacer nada, esta es una vil mafia, nosotros deberíamos jugar la final en casa, pero en fin, pero prima la televisión y todas esas cosas, cuando nosotros las podríamos hacer igual o mejores acá. En Linares tenemos público, allá no, pero siempre ha sido todo en desmedro de Linares, y si llegamos a ser campeones, será mucho más rico ese triunfo”, concluyó Patricio Valdivieso, Presidente de la Federación.



Los albirrojos de Linares deben enfrentarse a Thomas Morus en la final de la Liga Profesional de Voleibol este sábado y domingo desde las 17:00 horas en el Centro de Entrenamiento Olímpico en la comuna de Ñuñoa, en horario por definir.

El alcalde Mario Meza, puso a disposición dos buses que saldrán desde la plaza de armas este domingo desde las 11:00 de la mañana.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo