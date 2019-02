Deporte 15-02-2019

Este fin de semana parte 33° versión de la Copa de Campeones ANFA

32 parejas divididas en zonas geográficas se comenzarán a eliminar a partir de esta semana en el más tradicional de los torneos del fútbol amateur de la Región.



Desde el glorioso Tricolor de San Javier-bicampeón de la Copa de Campeones en 1976 y 1977-, hasta el sorprendente Independiente-Sanatorio de Sagrada Familia- reciente Campeón de Copa-, hay toda una historia detrás de esta competencia reservada para las series de honor.

Es el más apetecido trofeo del fútbol amateur en un torneo capaz de movilizar a pueblos, villorrios, caseríos y grandes ciudades.

Esta es la programación de la I fase, partidos de ida a disputarse en sábado 16 y domingo 17 de febrero:





ZONA NORTE.



Estadio Municipal de Romeral, sábado (doble)

18,00´ horas, Deportivo Obrero vs. Santa Margarita de Pelarco

20,00´ horas, CD San Ramón Nonato vs. Deportivo Pelarco



Estadio Municipal de Sagrada Familia, sábado (doble)

18,00´ horas, Deportivo La Pobla´ vs. Hacienda de Teno

20,00´ horas, Deportivo Los Cachorros vs. Deportivo Teno



Estadio Municipal Aquiles Sani Guilardoni de Hualañé, sábado (doble)

18,00´ horas, Unión Comercial vs. La Maravilla de Lontué

20,00´ horas, Arturo Prat vs. La Estrella de Lontué



Estadio José Foncea Aedo de Talca, sábado

18,00 horas, Juvenil Seminario vs. CD El Llano de Rauco



Estadio Municipal Norte de Talca, sábado

19,00´ horas, Club Deportivo Astaburuaga vs. CD El Corazón de Rauco



Estadio alcalde Claudio Guajardo Oyarce de Cumpeo, sábado (doble)

18,00´ horas, CD El Cerrillo vs. Independiente-Sanatorio de Sagrada Familia

20,00´ horas, Deportivo Galpones vs. Diablos Rojos de Linares



Estadio Municipal de Molina, sábado (doble)

18,00´ horas, Deportivo Lautaro vs. Juventud Independiente de Pencahue

20,00´ horas, Santa Elvira vs. Unión Lo Figueroa de Pencahue



Cancha Pangue Abajo de San Rafael, sábado

17,00 horas, Deportivo Pangue Abajo vs. San Martín de Curicó



Estadio Municipal de San Rafael, sábado

20,00´ horas, Abel Maldonado vs. Orilla de Martínez de Curicó



Estadio Municipal Enrique Barrios de Curepto, sábado (doble)

17,30´ horas, Lora Unido vs. Racing Club de San Clemente

19,30´ horas, Deportivo Curepto vs. Deportivo San Clemente



ZONA SUR.



Cancha Luis Gutiérrez de Villa Alegre, sábado

18,00´ horas, CD Luis Gutiérrez vs. Juventud Católica de Linares



Cancha Naranjal de Villa Alegre, Domingo

18,00´ horas, Juventud Villa Alegre vs. Vara Gruesa de Linares



Estadio Miguel Alarcón de Cauquenes, sábado (doble)

19,00´ horas, Deportivo Caupolicán vs. Tricolor de San Javier

21,00´ horas, Deportivo Lautaro vs. Liceo de San Javier



Cancha San José de Quiñipeumo de Maule, sábado

18,00´ horas, CD San José de Quiñipeumo vs. Los Cristales de Longaví



Cancha Santa María de Callejones de Maule, sábado

18,00´ horas, CD Santa María de Callejones vs. Juventud San Raúl de Longaví



Estadio La Obra, Ruta El Pehuenche, sábado

18,00´ horas, CD La Obra (Asociación Talca) vs. Estrella del Sur de Retiro



Estadio Héctor Riffo Riffo, Domingo

17,00´ horas, CVD Brilla El Sol (Asociación Talca) vs. Deportivo Retiro



Sábado



YERBAS BUENAS – PARRAL

17:30 | Unión Palestino – Buenos Aires

19:30 | Atlético Inela – Cruz Roja

Estadio Municipal de Yerbas Buenas





COLBÚN MACHICURA – VÍCTOR ZAVALA BRAVO

18:00 | Manuel Rodríguez – Baquedano

20:00 | Unión Machicura – San Antonio Lama

Estadio Municipal Colbún Machicura







Las revanchas se disputarán íntegramente los días 23 y 24 de febrero, invirtiendo las respectivas localías.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo