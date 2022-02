Deportes 02-02-2022

Este fin de semana parten los cuartos de final de la Copa de Campeones en Senior 35

Equipos linarenses juegan uno de local y el otro de visita

Ya esta listo para que comiencen las confrontaciones en etapa de Cuarto de Final, donde están los 8 mejores equipos de la región en serie Senior de 35. Nuestra comuna tiene participación con dos elencos uno de la AFAL, Guadalupe y el otro de la Asociación Víctor Zavala Bravo, Diablos Rojos.

Para el equipo de Guadalupe, quien ha jugado la mayoría de las veces en esta Copa, jugando de local y finiquitando de visitante logrando el paso a las siguientes etapas. Eduardo “lalo” Muñoz, es el técnico de esta categoría de 35 años “estamos muy contentos, porque no ha sido fácil el retorno después de prácticamente dos años sin fútbol. Hemos logrado avanzar gracias al compromiso de los jugadores, luego de la victoria que logramos el pasado fin de semana en calidad de forastero. Ha sido nuestro “caballito” de batalla el tener que empezar jugando siempre de local y definir en calidad de visitante. Sabemos que nuestro próximo rival no será fácil, el cuadro de 21 de mayo, de la asociación de la Villa San Agustín de Talca. Una de las favoritas para quedarse con la copa, puesto que su equipo en la mayoría está conformado por ex jugadores profesionales que están super motivados. Pero, nosotros tenemos que asegurar de local este domingo a contar de las 19:00 horas en cancha de Unión San Luis. El valor de la entrada es de 2 mil pesos y los automóviles sector estacionamiento mil pesos. Esta fase te permite cambiar a tres jugadores, pero con la salvedad que sólo pertenezcan al club no de otras instituciones”, finalizó el técnico de Guadalupe

Los que ayer apagaron 57 años

Diablos Rojos, que sigue solido en esta competencia, ayer festejo sus 57 años de fundación. Un tremendo club, que goza de una gran popularidad en el futbol amateur y que es uno de los equipos que más títulos consigue en cada temporada. Con un verdadero “quijote” como lo es Sergio Sepúlveda Corvalán, es alcalde de la comuna y fundador de la institución. Quizás una de los trofeos que le ha sido muy esquivo es la Copa de Campeones, que estuvo hace algunos años a punto de conseguir.

Este sábado por Cuartos de Final, en la Copa de Campeones en serie Senior 35, deberá iniciar esta fase en calidad de visitante ante Luis Gutiérrez, representativo de la comuna vecina de Villa Alegre. Duelo que esta programado para las 20:00 horas.

Cartelera

Los cuartos de final, se vivirán desde este sábado con tres duelos de infartos: Sanatorio de Sagrada Familia, enfrentara a contar de las 19:00 horas, al cuadro de Celco de Constitución. A las 20:00 horas dos duelos, en el estadio municipal de Villa Alegre, Luis Gutiérrez, frente al equipo linarense de Diablos Rojos. A la misma hora en el estadio ANFA de Curicó, Suburbios ante Galpones de la comuna de Rio Claro.

El único partido programado para este domingo en la cancha de Unión San Luis, desde las 19:00 horas, es el de Juventud Guadalupe de la AFAL, ante 21 de mayo de Asociación de Futbol de la Villa San Agustín.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo