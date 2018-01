Crónica 24-01-2018

Este jueves Director de Prensa de Chilevisión dictará Taller de Periodismo Ciudadano en Linares

Pablo Badilla abordará el valor de la información local para democratizar la comunidad.

Este jueves, de 9 a 13 horas, en Independencia 437, edificio Batarce, 4° piso, el periodista Pablo Badilla, director de prensa de Chilevisión, dictará Taller de Periodismo Ciudadano.

El profesional, quien es también socio fundador de la Fundación Hualo, dijo que el objetivo será abordar el valor de la información local para democratizar la comunidad. “Yo soy un defensor de los medios locales y he conocido muy de cerca el trabajo que realizan los periodistas de Linares. Me agrada mucho que pese a todas las dificultades, las radios, los diarios y los canales de televisión sigan adelante con su labor de informar y acercar a las personas”, indicó.

“Hoy el concepto de periodismo ciudadano no significa que la gente haga periodismo, sino que los periodistas hagamos periodismo con la gente”, recalcó, refiriéndose al taller que está orientado a periodistas, dirigentes vecinales, grupos comunitarios, fundaciones y emprendedores con interés de comunicar lo que están haciendo.

“Los medios tienen que decidir todos los días que noticias se van a publicar, y la idea del periodismo ciudadano es que también la gente tenga una voz en esas decisiones editoriales, y para ello tenemos que escuchar a la gente”, afirmó.

Badilla sostuvo que “las noticias son un servicio con importancia social, entonces hay que conversar sobre cuál es la dinámica que se da en torno a este concepto de periodismo ciudadano, porque hoy la gente quiere participar”.

“De hecho, los periodistas salen a la calle en ciudades como Linares y la gente se acerca, les cuenta cosas y en rigor pasan a ser un referente real. El periodismo regional es mucho más real porque tiene un vínculo con la gente, y por ese el periodismo ciudadano, en este nuevo paradigma, tiene un gran valor”, subrayó.

El taller que el periodista Pablo Badilla dictará este jueves es gratuito y las inscripciones deben hacerse a través de contacto@fundacionhualo.cl.

FOTO: Pablo Badilla, Director de Prensa de Chilevisión.