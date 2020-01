Deporte 15-01-2020

Este jueves, el Fútbol Amateur se pone la camiseta de los Bomberos de Linares

Iniciativa organizada por el municipio local busca apoyar a los caballeros del fuego con agua embotellada

Una jornada solidaria se disputará mañana en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. El objetivo principal es ayudar con agua embotellada a los bomberos de esta comuna, ya que ha sido un verano muy complicado en el tema de las emergencias, principalmente de los pastizales y muchas veces en incendios forestales, donde también han tenido que concurrir. Por eso la hidratación es fundamental para seguir con esta tarea, que sin duda es reconocida por toda la comunidad. No olvidar que Bomberos es una de las instituciones que goza de más respeto y reconocimiento en el país.

Por este motivo, el alcalde Mario Meza Vásquez, a través de la Oficina de Deportes, que dirige Víctor Campos junto a DIDECO, lograron organizar estos encuentros deportivos que están programados para este jueves.

La jornada se iniciará con un partido preliminar, entre las escuelas de fútbol Municipal de Linares y su similar de Quillón, en categoría sub 17, desde las 18:30 horas.

Luego, el enfrentamiento de dos grandes instituciones del fútbol amateur, que se están preparando para la Copa de Campeones. Diablos Rojos, uno de los equipos con más historia y que recientemente se cambió a la Asociación Víctor Zavala Bravo, luego de ser uno de los fundadores de la AFAL, se verá las caras con un rival que tuvo un año fantástico en la competencia de la Asociación Linares, Juventud Guadalupe, que fue campeón en las dos series en que se disputarán estos encuentros al igual que Diablos Rojos, en 35 y Honor, duelos que están pactados desde las 20 horas en 35, y 21:30 horas en Honor, respectivamente

Sin duda que serán partidos muy intensos por la rivalidad que existen entre ambos equipos y ninguno quiere perder. Eduardo Tapia, es el director técnico de ambas series de Juventud Guadalupe: “estamos bien, sabemos que es un partido amistoso, pero a nadie le gusta perder. De acuerdo al ente organizador sólo se aceptarán planteles con jugadores del campeonato de ambas asociaciones año 2019, no pueden jugar refuerzos ni elementos a prueba. Esperamos quedarnos con el triunfo, además que será un buen parámetro para ver en qué nivel estamos”.

En la otra vereda, el club deportivo Diablos Rojos, quien se coronó campeón en serie de Honor, luego de ganar en forma dramática en la final, en un verdadero partidazo, a Juventud Batuco. Uno de los fundadores de los “rojos”, Sergio Sepúlveda Corvalán, dijo que este encuentro lo toman con mucha responsabilidad: “nuestro desafío es Copa de Campeones, pero queremos brindar un lindo espectáculo en un duelo que será interesante, puesto que ambas instituciones deberán jugar en Copa de Campeones. Nuestro equipo está ansioso y esperamos realizar una buena presentación. Lo más importante de todo es sin duda ayudar a nuestros bomberos en estos tiempos difíciles producto de las emergencias donde deben estar presentes”. La serie de 35, de Diablos Rojos, es dirigida técnicamente por el experimentado Elson “Toño” Sepúlveda y la de Honor, por Iván García.

De preliminar se enfrentará la Escuela Municipal sub 17, que dirige el técnico Jaime Nova: “los chicos están super motivados, recordar que esta es una escuela de futbol gratuita donde el objetivo es que los jóvenes puedan ser el recambio del futbol local y por qué no, identificarse con los colores albirrojos. Agradecer al alcalde Mario Meza Vásquez, por esta iniciativa que busca apoyar a nuestros bomberos de Linares”.

APORTE

La entrada para ver estos encuentros deportivos de mañana desde las 18:30 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, será un aporte de agua embotellada, sin gas, que irá en directa ayuda para la hidratación de los bomberos, quienes estarán junto a los funcionarios de Dideco, en el acceso al recinto deportivo, esperando su colaboración.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo