Deporte 29-03-2018

Este jueves en Paraguay debutan las campeonas nacionales sub 14 del Liceo Valentín Letelier

Partido frente a Ecuador se juega desde las 09:00 horas

Se acabó la espera en el hotel Dazzler, de Asunción Paraguay. Llegó el momento tan esperado para este grupo de niñas que viajaron cargadas de ilusión para este periplo que comenzará hoy enfrentando al cuadro de Espuce de Ecuador en categoría sub 14, en el estadio Parque Guazú, por el Torneo Sudamericano de la Juventud 2018, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin duda un encuentro sin precedentes en la historia del desarrollo del fútbol CONMEBOL.

En la previa de este duelo tuvimos la oportunidad de dialogar con el estratega Leandro Méndez, quien señaló que “primero buscaremos una fórmula para que las ecuatorianas no puedan ingresar tan fácil al arco, como lo hicieron en el duelo ante Bolivia, que ganaron sin problemas por 4 a 0. Son rivales muy potentes con una gran altura, por eso estaremos atentos a los primeros minutos de partido para ir viendo que táctica podemos proponer para crearnos también ocasiones en el arco contrario. La primera tarea es cuidar nuestro arco y luego buscar variantes para sacar un buen resultado”.

Méndez, agregó que el resto de los equipos parecen que fueran de categorías adultas, “pero vamos a dar la pelea. Estamos aquí y vamos a escribir la historia desde el inicio del campeonato”.

Sobre la estadía en Asunción, todo normal en un hotel espectacular con buenas comidas, gimnasios a disposición y las chicas han disfrutado plenamente con todas las comodidades que se merece un campeonato sudamericano.

PARTIDOS

Quienes han tenido la ocasión de ver a las rivales del grupo A, han concordado que los equipos tienen un tremendo nivel. Ecuador, rival de esta jornada no tuvo piedad ante Bolivia, mostrando toda su eficacia ante un cuadro altiplánico que no presentó muchos obstáculos y terminó cayendo inapelablemente por un contundente 4 a 0. Otro de los encuentros fue el que protagonizaron los elencos de Argentina y Colombia donde ganaron las “cafeteras” por 7 a 2. El cuadro colombiano se caracteriza por tener espigadas jugadoras, rápidas y que golpean con mucha potencia el balón. Una de ellas mide cerca de 1,85 metros en comparación con nuestro equipo donde la más alta es la capitana Estefanía Fuentealba.

Lo que llamó la atención fue lo débil del equipo argentino que no tuvo nada que hacer frente al poderío de Colombia, que ya comienza a mostrar sus fichas para quedarse con el liderato del grupo.

Por eso será clave el partido frente a las ecuatorianas y lo fundamental es sumar los tres puntos para seguir con la ilusión de pasar a la siguiente fase del campeonato. Destacar que el grupo A, Sub 14 está integrado por los equipos de: Santander, de Colombia; Espuce, de Ecuador; Club Atlético Platense, de Argentina; Tahuichi, de Bolivia y Liceo Valentín Letelier de Linares.

En tanto que el grupo B: Academia Puerto Cabellos, de Venezuela; Club Náutico, Uruguay; Municipalidad de la Perla, Perú; Tiger Academia de Fútbol, Brasil; y Guaraní, de Paraguay.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo