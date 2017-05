Crónica 20-05-2017

Este lunes se abren postulaciones para concurso de cubiertas de cerezos

- Iniciativa cuenta con el co financiamiento del Gobierno Regional a través de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR.



A partir de este lunes 22 de mayo, estarán abiertas las postulaciones al concurso del Programa de Desarrollo de Inversiones de INDAP, para que los pequeños agricultores puedan acceder a cubiertas para proteger sus cultivos de cerezos.



Jairo Ibarra, director regional de INDAP, precisó que se trata de una iniciativa inédita en la región, para los pequeños agricultores, ya que el costo de este tipo de cubiertas es elevado para la realidad del segmento de la agricultura familiar, sin embargo sus beneficios están comprobados ya que forman parte de la realidad productiva de medianos y grandes cereceros.



Estas cubiertas, permiten proteger los cultivos ante inclemencias climáticas como heladas, granizos o lluvias, lo que le otorga mayor tranquilidad al productor.



El director de INDAP, señaló que a raíz de una necesidad evidente de los pequeños cereceros, esta institución del Ministerio de Agricultura, presentó al Gobierno Regional un proyecto, que involucra cubrir 100 hectáreas de igual número de productores, los cuales se concentran mayoritariamente en la provincia de Curicó. “A comienzos de año, junto al seremi de agricultura Jorge Céspedes, presentamos este proyecto al GORE y los consejeros regionales tuvieron la buena disposición de acoger esta iniciativa, porque comprendieron que se trata de una solución real ante las inclemencias climáticas, en un cultivo que es muy relevante en la región, ya que somos los principales productores de cerezas del país, por lo que estamos muy agradecidos del respaldo que le han brindado a los pequeños productores”.



En la gobernación de Curicó, y con la presencia de la Gobernadora Cristina Bravo, el presidente del Consejo Regional-CORE- Boris Tapia y los consejeros Manuel Améstica, George Bordachar y Angélica Martínez y cerca de una veintena de pequeños productores del rubro, se informó que el concurso se abre este lunes 22 de mayo y que los agricultores podrán acceder al cofinanciamiento de 1 hectárea de cubiertas, las cuales tendrán un aporte del Gobierno de hasta 6 millones y medio de pesos, los cuales corresponden a $5.200.000 aporte del GORE y $1.300.000, como aporte de INDAP, el resto de la inversión debe ser colocada por los agricultores ya sea a través de aporte propio o mediante créditos de INDAP.



Boris Tapia, presidente del CORE, felicitó esta iniciativa de INDAP y la seremía de agricultura ya que abre oportunidades para que los pequeños productores de cerezas puedan producir con mayor seguridad y tranquilidad. “Aquí se está privilegiando a pequeños productores de cerezas que en general no tienen más de una hectárea y que por las condiciones climáticas que hoy son tan crudas, suele ocurrir que pierden la producción de un año completo. A veces quedan encalillados en el banco, por los créditos que piden, porque el clima no les permite tener la producción que corresponde de acuerdo al esfuerzo tremendo que realizan. Es por eso que INDAP elaboró este proyecto, lo sensibilizó con nosotros los consejeros regionales, lo presentó al intendente y aprobamos casi $600 millones”.



Exequiel Quitral, pequeño productor de cerezos de la comuna de Sagrada Familia y presente en la reunión de difusión del concurso para cubiertas, se mostró muy entusiasmado por esta oportunidad que les ofrece el Gobierno de concretar un sueño para mejorar su sistema de producción. “Pienso que es una noticia muy buena para nosotros los productores de cerezos, es un tema que veníamos planteando hace más de tres años, por los problemas que ha provocado el cambio climático. Sufrimos mucho con el tema de la cosecha principalmente cuando viene una lluvia, por eso lo consideramos extraordinario, es un gran aporte para nosotros. Por eso agradecemos al Gobierno Regional y a INDAP que nos da la posibilidad de trabajar y concretar este proyecto”, indicó Quitral.



El concurso cierra el 12 de junio de 2017 en las distintas agencias de área INDAP de la región.