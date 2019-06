Crónica 18-06-2019

Este martes: Linares se suma a paro de funcionarias de Jardines Junji, Integra y VTF

Los trabajadores de los jardines infantiles de Junji, Fundación Integra y VTF realizarán este martes (hoy) una huelga nacional en rechazo al proyecto de ley que establece un sistema de subvención para los niveles medios de la Educación Parvularia.

Dicha moción se encuentra en el primer trámite legislativo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se está votando en particular, por lo que las organizaciones declararon que este paro, convocado para el 18 de junio, tendrá un carácter de advertencia.



Debido al anuncio de paralización nacional de actividades realizado por el gremio que agrupa a las funcionarias de los Jardines Junji Vía Transferencia de Fondos, el municipio de Linares informó lo siguiente:

“Dado el respaldo que la actual administración tiene con los trabajadores, es que se respetará la movilización de 24 horas que fue debidamente informada por quienes lideran el gremio.

Es así que los jardines infantiles Junji VTF no atenderán a los párvulos este martes 18. Llamamos a la comprensión por parte de los apoderados, ya que el paro sólo se extiende por este martes y no responde a situaciones locales, sino más bien a un movimiento nacional al que se sumarán además otros jardines.

A raíz de lo anterior, rogamos a los apoderados de nuestros jardines y sala cunas, no enviar a los menores ese día, puesto que los 17 establecimientos que dependen de la Municipalidad de Linares estarán cerrados.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda causar en cada una de las familias, pero fue una determinación adoptada por las trabajadores y según nos indicaron se tratará sólo de un día”, señala el comunicado.