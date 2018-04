Deporte 04-04-2018

Este miércoles: Liceanas Se juegan el partido de sus vidas para llegar a la final del Sudamericano Escolar

Enfrentan a Paraguay en un duelo con dientes apretados

Creo que muchas de estas niñas soñaron alguna vez con este momento que podría no sólo darles la clasificación a la final del Torneo Sudamericano que se disputa en tierras guaraníes, sino también lo que habían planificado antes de viajar. La meta: Orlando, Estados Unidos. Si hoy dejan en el camino a las anfitrionas asegurarían pasajes para cumplir con este periplo. Ya están entre las cuatro mejores de Sudamérica en su categoría sub 14 en fútbol femenino.

Claro que el rival no será para nada fácil, no sólo en lo futbolístico, agreguemos que en todas partes algunos árbitros le dan una manito a los locales. Un dato no menor cuando jugó Paraguay con Brasil. En esta competencia de fútbol femenino no le cobraron prácticamente nada a favor de las cariocas, es más le anularon hasta un gol legítimo, en cambio las paraguayas fueron beneficiadas con algunos lanzamientos penales que dejaron en el camino a las brasileñas siempre favoritas en cada competencia.

Por eso las dirigidas por Leandro Méndez deberán estar atentas y no cometer errores cerca del área. Sabemos que a contar de las 09:45 de la mañana hora de Paraguay y 10:45 de Chile, habrá una ansiedad y cierta presión al jugar con las locales; seguramente también con muchos que estarán alentando a los guaraníes que ganaron el grupo con cierto cariñito arbitral.

Si hacemos un análisis del último partido frente a las argentinas, las chilenas deberán estar muy despiertas y no perder balones en la salida, situación que se evidenció frente a las trasandinas. Lo positivo del equipo de las liceanas es que tienen jugadoras que te pueden definir el partido en un abrir y cerrar de ojos. Es el caso de la refuerzo, la nortina Katherine Cubillos, quien se ha transformado en un referente del equipo por su velocidad y el talento al momento de liquidar en el arco contrario. La ofensiva también cuenta con Pía Valenzuela, ¨que también es muy rápida y crea siempre abriendo los espacios las ocasiones para que las del Maule Sur puedan concretar.

La defensa está muy bien custodiada por la capitana Estefanía Fuentealba, jugadora que siempre da una tranquilidad en el momento de los contragolpes forasteros.

LA PREVIA

Las liceanas del Valentín Letelier, tienen más que claro que el partido de esta jornada será una final anticipada. “Nosotras no vinimos a pasear a este país, queremos escribir la historia y queremos llevarnos la copa. Han sido meses intensos donde dejamos de lado muchas cosas por estar aquí y sabemos que este duelo es clave para alcanzar la meta que nos hemos propuesto con mis compañeras. Paraguay, contará seguramente con alguna “ayudadita” sobre todo de los arbitrajes, pero nosotras no sólo hemos trabajo lo futbolístico sino también los psicológico para este partido”, manifestó la arquera Constanza Rebolledo Alarcón.

En cambio para la capitana, Estefanía Fuentealba, este partido si lo ganan les abriría muchas puertas sobre todo una, que les permita volar a Estados Unidos “debemos entrar a la cancha con todo, tenemos que ganar o ganar concentradas no dando ningún balón por pedido. Aquí está todo lo que hemos trabajado durante todo este proceso que ha sido bastante largo. Por eso vamos a ingresar con una mentalidad positiva y ganadora que nos permita salir airosas ante las paraguayas”:

Para el técnico Leandro Méndez, estas chicas ya son campeonas “estar entre las 4 mejores de Sudamérica en categoría sub 14 a nivel escolar no se da todos los días, y ellas se han entregado por completo, pero tienen hambre de triunfos y estamos seguros que dejarán todo en el campo de juego por alcanzar la victoria que nos permita disputar la final del campeonato”.

SEMIFINALES SUB14 FUTBOL FEMENINO

08:00 Santander (Colombia) v/s Academia Puerto Cabello (Venezuela)

09:45 hora de Paraguay y 10:45 hora en Chile Guaraní Fortuna (Paraguay) v/s Región del Maule (Chile)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo