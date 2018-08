Deporte 31-08-2018

Este sábado: Albirrojos juegan en dos frentes, dentro y fuera de la cancha

Partido frente a Trasandino y elecciones de directorio.

Un movido comienzo de septiembre tendrá la institución linarense, puesto que mañana desde las 11:00 horas están programas las votaciones para elegir al nuevo timonel, claro que conociendo la nómina de los que se inscribieron y sin temor a equivocarnos es muy probable que continúe dirigiendo los destinos el actual presidente Marcos Álvarez, puesto que el resto de la nómina es el equipo que lo ha acompañado durante todo su periodo. Creemos que la carrera al sillón albirrojo está ganada antes de iniciarla.

EN EL FUTBOL

La frase “ya no hay margen de error” es la que se escucha cada vez que los albirrojos, disputan un partido por la competencia, porque la cuenta de ahorro la perdieron y seamos francos con las derrotas ante: Rengo, Osorno y Tomas Greig. Por eso el estratega Rubén Martínez tiene claro que si quiere seguir con vida luchando por uno de los dos cupos que faltan para completar los cuatro no hay que regalar absolutamente nada. Hasta un empate podría hipotecar las aspiraciones de lograr la meta.

ALINEACIÓN

Tal cual lo habíamos anticipado en la práctica del lunes solamente habría una novedad, puesto que el jugador Bastián Irribarra, está suspendido por acumulación de cartulinas amarillas. El “once” titular que saltará mañana desde las 17:30 horas al gramado del Tucapel Bustamante Lastra será con la gran opción desde el primer minuto del linarense Lucas Mondaca, el resto del equipo es el mismo que viene jugando en los últimos partidos, vale decir con: David Pérez, bajo los tres tubos; una línea de tres con Marcos Arriagada, Alejandro Fariña, Javier Parra; más arriba Matías Parra, Mauricio Iturra, Lucas Mondaca; sobre esa línea Johann Barrera, Julio Castro, Felipe Tenorio y Edgar Saldaña.

COMO LLEGAN

Recordar que los albirrojos, quedaron libres la fecha anterior. Por eso esta semana fue muy provechosa donde no dejaron nada al azar. Rubén Martínez, estratega linarense señaló que se dio mucho énfasis a los balones detenidos: “el tema de los tiros libres, penales son eminentemente para mí, trabajos tácticos. El penal es un tema de estado anímico más que nada. Con esto pones a todos los jugadores en la misma situación no solamente uno cree que son especialistas o porque tienen una buena pegada o un tiro de media distancia, sino que pones a todos en un escenario que se puede dar en un momento determinado. Estamos bien preparado con mucho ánimo para recibir a Trasandino y llegar en un buen pie en lo físico y en lo anímico porque queremos sumar los tres puntos que nos permitan lograr un cupo para disputar el ascenso”.

SILLÓN ALBIRROJO SIN CARAS NUEVAS

La comisión electoral del Club Deportes Linares Unido está informando que, cumpliéndose el plazo establecido para inscribir las candidaturas a elecciones de directiva, se han recibido conforme a la revisión de los antecedentes entregados las siguientes postulaciones para la elección periodo 2018-2020: Juan Carlos Lara Urrutia, Marcos Álvarez Yáñez, Mauricio Loyola Torres, Álvaro Oyarce Toro, Cristian Hormazábal Vallejos y Cristian Saldías Rubilar.

Recodar que también que, de acuerdo a los estatutos, cada socio tiene derecho a votar por un socio, por tanto las candidaturas son individuales, quien obtenga la primera mayoría desempeñara el cargo de Presidente, segunda mayoría Secretario, tercera mayoría Tesorero, cuarta mayoría Director, quinta mayoría Director, sexta mayoría Director.

Las elecciones se desarrollarán mañana 1 de septiembre en el Consejo Local de Deportes, ubicado en calle Lautaro 768 y tendrán derecho a voto los socios que se encuentren con su cuota social 2018 pagada a junio de este año.

Son aproximadamente 101 los socios que estarían en condiciones para participar en este proceso ya que estarían cumpliendo con lo estipulado por la comisión electoral.

CARTELERA

El equipo de Trasandino, está séptimo en la tabla de posiciones con 30 puntos, uno más que los albirrojos. A todas luces será un partido clave el de mañana a las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra, es por esta razón que dirigencia espera una buena asistencia de público, porque Deportes Linares de local en la era Rubén Martínez, continua invicto. El valor de las entradas: Adhesión general $ 2.000, Socio $1.000, Visita $ 3.000.

Sábado

Lautaro – Municipal Santiago 15:00 horas

Linares – Trasandino 17:30 horas

Limache – Rengo 18:00 horas

Rancagua S – Colina 19:00 horas

Domingo

Osorno – Mejillones 16:00 horas

Macul – Ovalle 17:00 horas

R. San Joaquín – Tomas Greig 17:30 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo