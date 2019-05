Deporte 17-05-2019

Este sábado: En el Rugby se juega la 5ta fecha del 4 Regiones

Este sábado se juega la quinta jornada de la fase de grupos, con un partido en Talca y otros tres partidos en Concepción. Old Johns, Rucamanque, Weichafe, Nómades y Callaquén van en busca de los últimos boletos a semifinales de oro, a falta de la última jornada, que será la recuperativa del 25 de mayo, previo al inicio de las fases finales del torneo.



GRUPO B



Old John´s vs Weichafe

Fundo El Venado, Concepción / 16:00 hrs.



Old John´s y Weichafe de Linares salen a la cancha a buscar la clasificación en un disputado grupo B que ha tenido de todo. Partidos suspendidos por lluvias, falta de canchas e incluso un WO afectaron el normal transcurso de los partidos, que por ahora tiene a Rucamanque puntero con 15 puntos, pero con un partido jugado más en el lomo.



Actualmente en la segunda y tercera posición, la comparten penquistas y maulinos, con 13 y 11 puntos respectivamente. Para este sábado, la presión la tiene Weichafe que de perder queda afuera de la pelea por el titulo a falta de la fecha. En el caso que Old Johns sea el que pierda todo se definirá en la jornada recuperativa.



Los “británicos” con tres partidos ganados, buscarán confirmar el buen inicio de año en donde no han perdido en ninguno de los frentes que actualmente disputan. Su primer plantel viene de ganar de muy buena forma en el debut por el Torneo Nacional ante Old Boys de Santiago y en el torneo 4 regiones podrían seguir la racha, logrando su primer objetivo de entrar a las finales por el título. El partido de la fecha, sin dudas. A partir de las 16:00 en Concepción.







TABLA DE POSICIONES



Grupo A



UFRO – 20 ptos. / 4PJ

Callaquen – 17 ptos. / 4PJ

Curicó RC – 12 / 4PJ

Toros UBB – 9 / 4PJ

Los Troncos – 6 / 4PJ

Calafate – 0 / 4PJ



Grupo B



Rucamanque / 15 ptos. / 4PJ

Old John´s / 13 ptos. / 3PJ

Weichafe / 11 ptos. / 3PJ

Nómades / 10 ptos. / 3PJ

Pangue / 0 pto. / 3PJ

UDEC / -4 ptos. / 4PJ



Agradecemos a Felipe Cáceres por las estadísticas y la previa de este fin de semana en el torneo de Rugby 4 regiones.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo