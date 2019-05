Social 22-05-2019

Este sábado es la Fiesta Anual de Ex Alumnos del Instituto Politécnico

Para este sábado a las 20 horas, en dependencias del establecimiento, está fijada la Fiesta Anual del Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares.

El presidente del Centro de ex Alumnos, Patricio Sepúlveda, junto al dirigente Marcial Maureira, dieron a conocer que el valor de la entrada es de 15 mil pesos, incluye cóctel, cena, baile y bar abierto.

“Esta es una oportunidad en que se reencuentran las distintas generaciones que han egresado en diferentes años del Politécnico. Muchos ex alumnos vienen de otras ciudades e incluso del extranjero para participar en esta actividad que es muy emotiva, y en la que también toman parte ex profesores”, afirmó.

En tanto, Marcial Maureira, recordó que la fiesta se ha caracterizado por su impecable organización. “Nos preocupamos de todos los detalles para que los asistentes disfruten de principio a fin. Se incluye también la elección de Reina y ante el estandarte se vuelve a entonar el Himno, como una forma de agradecer todo lo que nos brindó el Politécnico para desempeñarnos posteriormente en la vida laboral”, afirmó.

FOTO: Marcial Maureira y Patricio Sepúlveda, dirigentes del Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico, quienes esperan una masiva asistencia a la Fiesta de este fin de semana.