Policial 17-05-2018

Este sábado: Jorge “Salvaje” Pacheco se pone los guantes en gala boxeril en Linares

- Los combates se inician desde las 19:00 horas

El año pasado fue todo un éxito la velada boxeril, donde hubo un gimnasio lleno literalmente hasta las banderas. La idea fue revivir los tiempos de gloria del boxeo donde también en esa ocasión hubo distinciones a los púgiles que escribieron la historia defendiendo los colores de la Villa de San Ambrosio.

El alcalde Mario Meza, entregó detalles de lo que será esta nueva gala boxeril, programada para este sábado 19 de mayo: “queremos invitar a todos los amantes de esta disciplina y del boxeo en particular para que acompañemos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, a nuestro joven púgil Jorge “salvaje” Pacheco. Un joven de 21 años, seleccionado nacional en categoría 60 kilos, quien actualmente está trabajando con todos los niños de nuestros establecimientos educacionales en la contención de las emociones para alcanzar las energías que les permitan ser felices. En la primera velada boxeril el 2017, tuvimos más de 2.500 personas que acompañaron al “salvaje” Pacheco, quien cuando se pone los guantes y sube al cuadrilátero pelea con todo el corazón”.

EL “SALVAJE”

Al ver al púgil linarense Jorge Pacheco, de inmediato nos encontramos con un boxeador más maduro, gracias a su experiencia internacional: “este sábado me enfrentaré a un rival muy complicado, Felipe “duro” Seguel con quien nos enfrentamos anteriormente en San Fernando. En el primer round me puso una mano derecha que me hizo ver “estrellas”, en el tercero sintió mis puños y casi lo mando a la lona. Sera un hueso duro de roer, pero no me quedó chico con nadie. En esta pelea uno de los dos tiene que quedar de pie, por eso invito al público porque será una muy buena pelea. Pacheco advirtió que este duelo se definirá en el segundo round o de lo contrario bromeó “me tienen que sacar en camilla” .Queremos dar un buen espectáculo de puños.

Este sábado desde las 19:00 horas están programados también combates con representantes de Linares y San Fernando, quienes se medirán con pugilistas del Club Cayo Boxing de Santiago, forjando una red en la zona central del país en torno al deporte del cuadrilátero y los guantes.

El evento deportivo que se realizara por segunda vez en nuestra ciudad, contará con un nuevo ring que ha sido facilitado por el club de San Fernando, y el armado con pantallas se instalaran aquí en Linares con el mejor sonido para que la gente pueda disfrutar de este deporte. Y lo mejor de todo es que la entrada al recinto de la calle Rengo es gratuita.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo