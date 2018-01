Deporte 12-01-2018

Este sábado se realiza noveno torneo de Rugby Seven A Side

Duelos se disputarán desde el mediodía en el Tucapel Bustamante Lastra

A pocas horas de una nueva versión del torneo de Rugby Seven A Side , que organiza el Club de Rugby Weichafe de Linares , ya han confirmado 9 equipos de acuerdo a lo manifestado por el timonel de la institución, Carlos Carvajal. “Estamos listos para una nueva versión de este campeonato modalidad Seven de 7 jugadores por lado de 7 minutos cada tiempo , partidos que son cortos un total de 12 más las 3 finales un total de 15 encuentros donde partimos a las 12horas y pretendemos terminar cerca de las 19:00 horas en la cancha número uno del Tucapel Bustamante Lastra con entrada gratuita”, afirmó.

Los elencos que están confirmados son: Lagarto de la ciudad de Rengo, Pala Team de Santiago, Old Motri (combinado por invitación), UCM de Talca, Curicó RC, Palkun de Chillán, Tornados A y B de San Carlos.

Se conformarán tres grupos de 3 equipos cada uno, donde los tres primeros de cada grupo más el mejor segundo pasan a semi finales. Habrá trofeos para los tres primeros lugares y para el mejor jugador del torneo.

Este campeonato es organizado por el Club de Rugby Linares , una verdadera tradición deportiva que ahora se cambió para la época veraniega y que cuenta con el patrocinio de la Municipalidad, donde estará en disputa la Copa Ciudad de Linares .

Los organizadores agradecieron a los auspiciadores de esta novena versión: Cerveza Ausland, Constructora Rodrigo San Martín , Amasandería Rockford, Espacio Urbano , Aguas Vertientes del Maule, Panadería El Almendro y Todo Deporte.

Un dato no menor: el equipo de Weichafe Linares es una de las potencias en esta modalidad de Rugby Seven y lucharán con toda la fuerza y garra para conseguir una nueva copa, donde también debutará en la parte técnica el ex jugador Cristian Núñez, quien conoce como la palma de su mano al equipo titular de Weichafe.

A nivel nacional, la selección chilena de rugby Seven tuvo una destacada participación en el torneo que se realizó recientemente en Punta del Este donde estaban imparables, sólo cayó en la final por la disputa de la Copa de Oro frente al poderoso cuadro de Sudáfrica en la final del certamen.

Los últimos campeones del torneo que comienza a vivirse mañana desde el mediodía han sido los cuadros de Lagartos, Curicó, y Linares. Para los fanáticos del Rugby, la entrada es totalmente gratuita y los duelos se disputarán en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.

Gerardo Domnguez

Redactor Deportivo