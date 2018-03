Deporte 08-03-2018

Este viernes: AFAL premiará a los mejores de la temporada pasada

- Acuerdo se tomó en la última reunión de presidentes

Será inédito en la historia futbolística que lleva la Asociación de Fútbol Amateur de Linares, realizar una premiación en este mes de marzo. Siempre se efectuaba una vez que finalizaba la liguilla de los adultos. Pero, sabemos que las aguas no estuvieron quietas al fin de la temporada y que fue ahí (en la liguilla) donde hubo algunos inconvenientes y por esta razón se tomó la determinación de postergarla para este viernes.

Otro de los temas que encendió la última reunión de la asociación Linares , era la ida de dos instituciones ( Diablos Rojos y San Luis ) que hasta finales de enero no continuaban en la AFAL, así lo señalaban sus presidentes , es más lo dan por hecho . Al parecer todo quedó en nada, y seguirán ligadas a este organismo. Eso fue lo que observamos en la reunión de presidentes ya que ni siquiera tocaron el tema. Fueron sólo rumores aunque el timonel de la AFAL, Octavio Fuentes quedó un poco molesto con ciertas declaraciones de un presidente que atacó la labor directiva y que también habló de las Academias, que debían tener series adultas pero, tal parece que se le olvidó que estas instituciones son como lo dice su nombre Escuelas Formativas y no hay que desmerecer el prestigio que le han dado las academias a la AFAL, con algunos campeonatos y donde han dejado la vara muy alta. Por eso es bueno recordarle a algunos dirigentes que sólo piensan en el futuro de su club y que se olvidan de estos logros que se han cosechado para la asociación.

El próximo martes, en la reunión de presidentes se hablará sobre los campeonatos, y es aquí donde queremos hacer una reflexión sobre el torneo de los infantiles. Es de esperar que los presidentes de los clubes puedan pensar bien lo relacionado con las edades de los años en las series: Cachorritos, Penecas, Segunda y Primera. Por esta razón se ha invitado al entrenador nacional Rubén Pizarro, quien con su experiencia tratara de hacerles entender que están errados en sus conceptos, para que este año el campeonato pueda jugarse con el formato de las competencias a nivel nacional del futbol en estas categorías.

EN LA COPA DE DULCE Y AGRAZ

Una buena y una mala. La positiva fue que el equipo de Diablos Rojos no tuvo problemas para vencer en calidad de visitante al cuadro de Ferro Unido de Pencahue en calidad de forastero por 3 a 1, Con dos anotaciones de Roberto Espinoza y uno de Tristán Tapia. La revancha se disputará este sábado a las 20:00 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.

Lo negativo fue la derrota de otra institución en Copa de Campeones en Serie de Honor: Unión San Luis que cayó en tierras longavianas por 3 a 1 con Villa San Luis, en un duelo que lo perdieron en los últimos 5 minutos.

El partido de vuelta ya tiene fecha y horas, será este sábado a las 18:00 horas en el campo deportivo Alfonso González.

La invitación para apoyar a estos dos cuadros que son los únicos que siguen con vida en este torneo, puesto que Oscar Bonilla y San Antonio Lamas ambos de la Zavala, fueron eliminados de la competencia regional.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo