Opinión 05-01-2018

Estigma del Vasallaje

Los países conquistados, colonizados y sometidos a vasallaje, reprodujeron pueblos engreídos, soberbios en su ignorancia, dóciles y serviles a los invasores.

Mientras en Chile los conquistadores españoles, cometieron crímenes y torturas contra nuestros pueblos originarios; los mestizos o criollos desarrollaron un profundo sentido de admiración hacia los invasores y una irracional idolatría hacia las creencias religiosas impuesta bajo terror y coerción. Así como un profundo desprecio hacia sus pueblos originarios y su rica cultura.

Les recordaré que en Suramérica y en Chile, existían naciones con una alta cultura, desarrollada a través de miles de años en simbiosis con el medio ambiente, con una cosmogonía muy distinta a la de los conquistadores y una visión espiritual propia, superior a la del cristianismo.

El éxito de estos conquistadores no fue sólo el saqueo de nuestras riquezas naturales no renovables como el oro y la plata; sino la imposición del catolicismo por la fuerza de las armas. Es la colonización mental que redunda en seres dóciles y serviles a los intereses de los poderosos, de los imperios y de la iglesia católica, uno de los centros del poder colonial ligado siempre a las oligarquías terratenientes.

En la década de los años sesenta, la Reina Isabel del Reino Unido visitó Chile: El recibimiento fue apoteósico, hasta hubo poetas que escribieron encendidas loas a su Majestad británica. Nuestra literatura infantil está saturada de reinas, hadas y princesas, cualquier chisme de alcoba palaciego tiene cobertura en los medios de información, por sobre las noticias nacionales.

Cuando el extinto Robert Kennedy, en su campaña a la presidencia de EE. UU., visitó Chile, arribó también a nuestra ciudad de Linares. Entonces nuestros obsecuentes profesores, sacaron a los estudiantes a la calle, para que a su paso le tendieran una alfombra de pétalos de rosas. Robert Kennedy sonreía…

A fines de la década del cincuenta, se instaló en las cercanías de Parral la Colonia Dignidad con su líder Paul Scheffer.

Paul Shaffer cerró caminos rurales a los chilenos, segregó hombres y mujeres, adiestró, torturadores, cometió crímenes vejando y torturando chilenos, evadió impuestos, cometió aberrantes abusos y delitos sexuales contra niños al amparo de muchos chilenos.

El alemán, por el hecho de ser extranjero, obtuvo respaldo de la arribista Sociedad Chilena; de los gobiernos de turno; de Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales; de conocidos parlamentarios y encumbrados Ministros de los Tribunales de Justicia.

Cuando el Intendente de la Provincia de Linares Héctor Taricco Salazar, quiso intervenir el enclave totalitario; el presidente Eduardo Frei Montalva, lo desautorizó precipitando su renuncia.

Hace poco más de un año Barack Obama, presidente de los EE.UU., visitó Chile. Siendo recibido con los más altos honores con que se recibe a un Jefe de Estado. Sin tomar en cuenta que violó nuestra soberanía al entrar custodiado con brigadas policiales de élite y protegido desde el aire por helicópteros, ovnis y drones, sumando a todo ello la dilapidación de miles de millones de pesos por parte del Estado Chileno.

¡Qué pronto se les olvidó!, que fue el Departamento de Estado Norteamericano quién ordenó y programó el criminal Golpe de Estado en Chile, en contra el Gobierno Democrático y Constitucionalista de la Unidad Popular, del Presidente Salvador Allende en el año 1973… otra vez, una total obsecuencia con el invasor.

Un baldón más para nuestra oportunista y aletargada conciencia, cuando en Venezuela se originó un Golpe de Estado, contra el gobierno democrático del presidente Hugo Chávez, Ricardo Lagos Escobar, presidente de Chile, fue el único presidente del mundo que vitoreó, reconoció y aplaudió públicamente la intentona golpista. Ricardo Lagos Escobar… que hacía sólo algunos años, apuntaba con el dedo al dictador Pinochet exigiendo democracia.

Nuestro país va por mal camino sometido al vasallaje de la dictadura económica neoliberal, impuesta a balazos desde fuera de nuestras fronteras, debido a la destrucción de nuestra conciencia crítica: ¿Cómo soportamos que el 1% de los chilenos más ricos se lleve impunemente el 34 % de las riquezas de la nación?, y que el presupuesto de las Fuerzas Armadas sea cinco veces superior al presupuesto de Educación y Salud Juntos.

Finalmente, cabe decir que nos han convertido en simples seres apetitivos y digestivos, embrutecidos o drogados por el consumismo.

Próximamente, sabemos, nos visitará el Papa. El Estado de Chile, con esta visita, dilapidará miles de millones de pesos para financiar tan distinguida presencia, tanto en la seguridad como estadía para el Sumo Pontífice.

¿Dará explicaciones el Papa, por los crímenes y genocidios cometidos por la Iglesia Católica en el nombre del mismísimo Dios para imponer el cristianismo… o bien por los siglos de oscurantismo que han sometido a los pueblos al retardar los avances de la ciencia anteponiendo sus dogmas execrables?

A las luces de la nueva era, el Papa no representa a ningún Dios en la tierra y en ningún otro suburbio del sistema solar.

El Papa representa los intereses coloniales mercantiles de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

Los seres humanos libres, honestos, honrados y conscientes, no somos súbditos de ningún Dios. Los seres humanos somos errantes en el cosmos por muchos millones de años y en la infinita diversidad somos vibración de vida, trascendente y trascendida, parte integral de la Interdimensional Unidad Cósmica, al igual que todas las otras especies vivientes.

Nada lograron con señalar que los indígenas y los esclavos no tenían alma, tal como lo hacen ahora, arbitrariamente, al referirse a los demás animales.

Cabe preguntarse, cómo es que un estado democrático que se dice laico, dilapida importantes recursos del presupuesto nacional para financiar la visita de un autócrata, rémora obsoleta de los emperadores romanos.





(Moisés Castillo, poeta)