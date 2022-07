Opinión 12-07-2022

Estimado Don José Antonio Corces Sánchez (q.e.p.d.)



Y los cielos lloraron, porque D. José Antonio Corces Sánchez había partido, luego de un largo caminar por esta tierra, iniciado un 26 de julio de 1935.

Y los cielos lloraron comprendiendo, el sufrir familiar, y se mezclaron sus lágrimas con aquellas que bajaron del cielo, el sábado 9 de julio. En nuestra ciudad, una nube de tristeza se posaba en el hogar de la Señora Silvia Barja, su esposa, y de José Antonio, María José, Rodrigo y Carolina, sus hijos.

Ese día me enteré que D. Antonio, emprendió un viaje en silencio. Uno distinto y hacia el mejor de los destinos. El sentimiento de dolor y de sufrimiento se expresa de modo inmediato, porque es el dolor de una familia; que con nuestras propias lágrimas no podemos aliviar; porque: “recuerde el alma dormida, /avive el seso y despierte/contemplando/cómo se pasa la vida, /cómo se viene la muerte/tan callando;/cuán presto se va el placer;/cómo después de acordado/da dolor;/cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado/fue mejor”. (Jorge Manrique)

Si bien no llegué a tener una estrecha amistad con él, llegué a conocerle en profundidad, sí desarrollé hacia su persona un respeto y admiración por lo que él encarnaba en el colectivo social linarense, como a muchos otros amigos más cercanos les debe haber ocurrido. Una admiración basada en su amistoso trato, simpatía, sencillez, y cariño que tenía hacia sus raíces hispanas y por nuestra propia identidad.

Admiración de cómo la hispanidad, fluía de sí en forma natural. Al conversar, ocupaba un sabio refrán o algún dicho para corroborar lo que se estaba tratando. Y nos dejaba alguna pregunta.

La actividad del aquí y ahora, en general, pero particularmente el cine, en particular, era su mayor fuente de información. Capaz de conectar a quien escucha, con sus propias emociones, con sus recuerdos, que muchas veces correspondían a los de sus propias raíces, de sus padres y familiares, y a los de nuestra propia ciudad.

En la década del ’70, participó en un concurso televisivo “El gran jurado Ahorromet”, TVN; conducido por Patricio Bañados y de jurado, la reconocida comentarista de cine María Romero. En aquel concurso, en la etapa final, falló en una sola pregunta; que decía relación con Marilyn Monroe…como para no olvidarse.

En otro momento de sus quehaceres diarios, estuvo de administrador del Cine Teatro Municipal de Linares, junto a d. Mario Méndez Meléndez (español)

D. Antonio era de aquellos que aportaron sustancia, alma y sentimiento hispánico al interior del Estadio Español de Linares, siguiendo la huella de sus fundadores en la ciudad. El año 1980, bajo su presidencia -desde el 25 al 27 de abril-, se realizó la Sexta Muestra Cultural, Décimos Juegos Hispánicos y Decimosegundo Congreso nacional de instituciones españolas.

Más de un millar de deportistas y delegados arribaron a Linares; cuya ceremonia inaugural permitió oficializar la denominación de “Linares de Jaén”, a la ex calle” Cinco de Abríl”.

Recordamos, además, el trabajo junto a su padre y socio de la Ferretería “El Candado”, en calle Independencia esquina con Lautaro.

En olvidos e ingratitudes, tenemos una larga lista de personas e instituciones, a los cuales no hemos reconocido oportunamente, y como corresponde hacerlo…en vida.

Su alma hispana y su fidelidad a la hispanidad, se quedan para siempre en nuestra ciudad a la que tanto quiso y defendió. Estimado Don Antonio, nos quedó una conversación pendiente,

A María Paz, agradecido por la foto familiar, para usted Sra. Silvia, para José Antonio, María José, Rodrigo y Carolina, con el alma dolida, estas líneas de sincero y sentido recuerdo.



(Manuel Quevedo Méndez, director Biblioteca Pública Municipal de Linares)