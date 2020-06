Opinión 20-06-2020

Estimado Señor Director:



Debo agradecer, muy de espíritu y de corazón, a mis amigos Alfonso Astete, René Recabarren y Manuel Quevedo (nombrados en orden alfabético y no de edad) por sus palabras de consuelo (sirven tanto en estos momentos) a raíz de las muertes de mis primos Marta Colville y Cristian Iturrieta. Golpe duro, en especial el de Cristian, aún joven y cuya condición de ingeniero me hizo adentrarme, ya mayor, en el mundo a veces ilegible de la computación y quien, por treinta años, fue mi guía en las enredadas direcciones de Santiago, en mis búsquedas de personajes, datos, casas o libros históricos. Me hará mucha falta su jovialidad e inteligencia.

Tiene razón la sentida y elocuente carta, cuando esboza que es la hora del pésame de Chile y del duelo de todos, expresados sin ritos de velorios ni despedidas, sino que con la desaparición inmediata.

Gracias queridos amigos, a la distancia, virtualmente, sin poder juntarnos en las reuniones de la cofradía que, así lo espero, saldrá íntegra de esta crisis de salud. También mi gratitud a quienes postearon al pie de la carta, uno de ellos, conocido, el otro no tengo el gusto, pero se valora su apoyo. Muy de verdad.

Con mucho afecto



JAIME GONZALEZ COLVILLE