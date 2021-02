Opinión 16-02-2021

ESTOS SON LOS CUATRO FOCOS QUE DEBES TENER PRESENTES PARA MANTENER TU CASA EN BUEN ESTADO





En periodo de pandemia y cuarentena, es un hecho que las personas pasan más tiempo en sus hogares. Es por esto que un experto en mantenimiento, explica cuáles son las recomendaciones para prevenir el deterioro de nuestras casas.



Una vivienda a la cual se le hace un mantenimiento adecuado y oportuno será más segura, brindará más comodidad y mantendrá su valor en el mercado. En este sentido, José Lizana, jefe de carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial del IP Santo Tomás San Joaquín, entrega los siguientes consejos para una apropiada conservación del hogar.





Revisión eléctrica

José Lizana menciona que en caso de no querer contratar a un especialista en la materia, se puede realizar una inspección visual y verificar que las conexiones eléctricas estén ajustadas y no sueltas.



El experto recomienda hacer esta inspección cada vez que exista manipulación de los centros de carga, ampliación del hogar o al menos cada cinco años.



Dentro de las revisiones mínimas que se deben verificar, menciona las siguientes: Pruebas de aislamiento, pruebas de potencia, pruebas a los dispositivos de protección y pruebas de conexión a tierra.



Revisión estructural

El profesional explica que todas las casas construidas con concreto pueden presentar diferentes fallos, los cuales pueden ser arquitectónicos (estéticos) o estructurales, por lo que es esencial diferenciarlos.



“En el caso de agrietamientos de paredes, vigas y columnas, se requiere de asistencia de un profesional en ingeniería para asegurarse de que las fallas no sean estructurales, ya que con los movimientos sísmicos se pueden generar desde caídas en los repellos hasta la falla del elemento”.



El especialista en mantenimiento recomienda hacer esta inspección cada vez que suceda un evento sísmico y se evidencien grietas entre 1.5 y 3mm o más en las paredes.



Revisión mecánica

“Los sistemas mecánicos se deben revisar con mayor periodicidad, ya que su funcionamiento es continuo y no existe una adecuada costumbre de cómo disponer los alimentos, lo que llega a afectar y tapar las tuberías”, sostiene Lizana.



Para el sistema de aguas negras, el jefe de carrera recomienda limpiar periódicamente, al menos cada 6 meses los sifones, las trampas de grasa y ceniceros para evitar obstrucciones en la tubería por la acumulación de grasas y residuos.



El jefe de carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial del IP CFT Santo Tomás San Joaquín recalca que no se deben desechar grasas, aceites y residuos por las tuberías, debido a que pueden quedar tapadas.



Revisión arquitectónica

“Al menos una vez al año se deben revisar los techos para evitar la corrosión o alguna filtración que requiera de algún cambio de lámina o tornillería, provocando la dilatación térmica y la lluvia” aconseja el experto.



Por otro lado, la pintura se debe revisar una o dos veces al año, debido a los factores climáticos, la presencia de agua, entre otros. Si existe algún desprendimiento de esta, se debe verificar si es un problema propio del material o si hay un agente diferente que lo esté afectando, como por ejemplo, la humedad.



Lizana comenta que el mantenimiento de las canoas y bajantes es mínimo, siempre y cuando no se hayan fracturado o presenten corrosión. Se debe verificar que no haya residuos que puedan provocar un estancamiento en los elementos y dañen el sistema.



En el caso de las puertas, el experto señala que “son de fácil mantenimiento, lo necesario a revisar son bisagras y cerraduras, las cuales requieren estar lubricadas para su buen funcionamiento. Es importante que, si las puertas son de alto uso, se deben revisar constantemente, al igual que cuando están expuestas a golpes”.



El especialista asegura además, que el mantenimiento de las ventanas es similar al de las puertas, “debemos asegurarnos de mantenerlas limpias y sin ningún obstáculo en los marcos para evitar algún tipo de daño en la estructura. Se debe verificar que no existan filtraciones alrededor del marco, el cual se repara colocando silicón en el borde”.



El paso del tiempo provoca el deterioro de los inmuebles como en cualquier otra cosa, y está en manos del propietario permanecer atento a las reparaciones que debe hacer, para que siga funcionando de manera adecuada.



En este contexto José Lizana, jefe de carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial del IP CFT Santo Tomás San Joaquín, menciona que es importante hacer un buen mantenimiento, ya que se disminuye el riesgo de tener un problema mayor en algún artefacto de la casa, lo que aumentaría el costo de arreglo en comparación al mantenimiento preventivo.



Además, señala que “las buenas costumbres, como el orden y el aseo, no son suficientes para el mantenimiento mínimo de una vivienda, por lo que se debe revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas, sistema de fontanería, cubierta del techo, pintura, oxidación de elementos de acero, agrietamientos en paredes, entre otros”.



De esta forma, y si sigues todos estos consejos, tu hogar se mantendrá en orden y no tendrás que cambiar las cosas cuando ya sea demasiado tarde.