Opinión 13-01-2022

Estrategia digital de salud, una necesidad postergada







Si bien en el último tiempo se ha logrado incorporar e implementar con mayor fuerza las herramientas tecnológicas en el sector salud, aún falta un largo camino por recorrer para solucionar el principal problema que aqueja al sistema actual: la falta de una estrategia digital.



En efecto, hace algunos años el país contaba con una estrategia digital clara y definida. Sin embargo, estos lineamientos se han dejado de lado, provocando que a nivel nacional los proyectos de digitalización o compra de soluciones tecnológicas del sector público de salud no posean un hilo conductor que permita comprar de manera alineada, con criterios de comparación técnicos mínimos, que cumplan con estándares nacionales e internacionales y preparados para interoperar y tributar datos al ente central de manera de alinear todas las inversiones y gastos de sistemas de información de salud para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país en esta materia como una vez lo fue la estrategia digital llamada SIDRA.



Junto con definir nuevamente una estrategia, es importante comprender que los sistemas de información son claves para ayudar a mejorar la gestión. Esto permitiría una mejor administración de las listas de espera y los insumos de fármacos, por mencionar algunos beneficios.



Paralelo a ello, no se puede dejar de lado la relevancia de mejorar la forma de financiamiento que tiene el sistema de salud público, es decir, entregar recursos para lo que realmente necesite la población, evaluar y medir lo que son capaces de resolver las instituciones y reforzar en donde realmente genere un impacto para la salud de las personas.



Resulta primordial que los líderes encargados de mejorar el sistema de salud comprendan que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Si se define una estrategia digital de salud, se utilizan de mejor forma los sistemas de información; y si se invierten los recursos correctamente, el sistema de salud podría mejorar notoriamente.







Raúl González, Director de Ventas para la salud y el mercado privado de InterSystems