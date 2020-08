Crónica 15-08-2020

Estrés y su impacto en personas con diabetes: ¿cómo enfrentar la incertidumbre del desconfinamiento?

En esta crisis sanitaria las personas con diabetes están enfrentadas a una situación de estrés y angustia, producto del confinamiento, que agrava su condición. Según la doctora Cecilia Troncoso, médico experto en obesidad y síndrome metabólico del Centro Médico Integral de Talca, “la diabetes puede verse agudizada en un contexto de estrés porque las hormonas del estrés son elevadoras de la glicemia, el cortisol elevado va en deterioro del balance glicémico”.



Si a ese cuadro le sumamos el hecho que la asistencia médica, casi en su totalidad, está orientada a atender exclusivamente pacientes COVID-19 y que los controles a enfermedades crónicas no se han realizado de forma adecuada o se han interrumpido, el escenario es poco auspicioso.



En Chile, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más casos de personas con ansiedad que con depresión1. Y en ese sentido, la doctora Troncoso es categórica en afirmar que los pacientes con diabetes lo han pasado muy mal por la poca adherencia a la dieta balanceada en un contexto de encierro y de angustia. Para la profesional de la salud “lo ideal es que los pacientes pidan ayuda para controlar su angustia. Aquellos pacientes que lo hagan van a salir por la puerta ancha de la cuarentena, mal que mal estarán apoyados”.



La diabetes es un serio problema de salud que ha alcanzado niveles alarmantes a nivel global. De acuerdo a la OMS, hoy casi 500 millones de personas en el mundo viven con diabetes, es decir 1 de cada 11 personas padece esta enfermedad2. En Chile, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 12,3% de la población tiene diabetes3.



¿Cómo enfrentar el desconfinamiento?



Para la doctora Troncoso, en contexto de pandemia, “hay muchos casos de pacientes donde se ha descontrolado la diabetes, es decir han subido sus niveles de glicemia basal. Además, han aparecido casos de prediabetes que no estaban o se han activado en este encierro por el sedentarismo y el aumento de peso, causantes también del desorden metabólico de los pacientes con diabetes”. Y agrega que “una vez que esto termine, nos vamos a encontrar con pacientes inestables metabólicamente, quizás con una obesidad avanzada, con grasa visceral aumentada, un hígado graso o una diabetes descompensada o no en meta. Junto a eso, un deterioro del ánimo y de la autoestima. Y en ese escenario la telemedicina es una excelente alternativa”.



Según la profesional, debemos prepararnos al desconfinamiento pidiendo ayuda antes que sea una realidad global y sugiere que “el paciente que ya tiene tratamiento, intente salir en mejores condiciones, acudiendo cuanto antes donde su médico tratante. Aquellos que han interrumpido sus controles “que se pongan las pilas” con herramientas como la telemedicina”.