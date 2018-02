Editorial 25-02-2018

Estudiando para ser “gamers” profesionales

“Caramba ¡estoy muerto!”, exclamó un alumno durante una partida en una clase. A su lado, decenas de jóvenes de entre 14 y 23 años teclean sin perder de vista la pantalla. Es que en las aulas del Liceo Técnico Lanxiang, ubicado en Jinan, en el este de China, los videojuegos no sólo están permitidos sino que son obligatorios. “Una parte de las clases es por supuesto la práctica de videojuegos, pero formamos a los alumnos en todos los oficios del sector”, corrigió el diplomado en Química ex entrenador de un club de eSport y profesor del establecimiento, Yang Xiao, de 26 años. Es que el deporte electrónico se ha convertido en una disciplina profesional, con jugadores que se disputan sumas de dinero en torneos organizados en salas o estadios. Además, millones de personas siguen estas competiciones, las que también difundidas en internet. Tanto así que se prevé que, en 2018, el sector genere a nivel mundial 906 millones de dólares, 538 mil millones de pesos, un 38,2% de incremento según el gabinete especializado Newzoo. China representaría el 18% del total. Los alumnos -todos ellos varones- se entrenan en un aula con juegos famosos de tipo arenas de combate, como League of Legends; o de disparo en primera persona, como PlayerUnknown’s Battlegrounds, Overwatch o Counter Strike. Los mejores reciben formación para convertirse en jugadores profesionales, los otros estudian gestión de eSport: organizador de competiciones, administrador de equipos, decorador de escenarios para torneos, entrenador, promotor de videojuegos.