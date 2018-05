Crónica 27-05-2018

Estudiante curicano diseñó estación meteorológica que previene fallas eléctricas

Los datos generados permiten a la Cooperativa Eléctrica prevenir posibles fallas causadas por inestabilidades climáticas.



Desde el diseño hasta la implementación de una estación meteorológica realizó el estudiante de Ingeniería Civil Mecatrónica de la Universidad de Talca (UTALCA), Martín Arraztio, quien durante el verano realizó su práctica profesional en la Cooperativa Eléctrica de Curicó (CEC).



El sistema, que se instaló en el sector de Los Maquis en la comuna de Romeral, permite conocer en línea los datos de humedad, temperatura y velocidad del viento, entre otras variables, facilitando la toma de decisiones de la empresa en relación a la prevención por un posible corte en el suministro de energía eléctrica y, si llegara a ocurrir, mejorar el tiempo de respuesta frente a una falla.



“Ellos necesitaban monitorear diversas variables por lo que me puse a investigar los tipos de sensores que se requerían para ello y cómo podía llegar esa información en línea a su central de información ubicada en Curicó. Luego de eso diseñé el sistema para que se pudieran procesar los datos y enviarlos al centro y, finalmente, construí e implementé la estación de forma automática”, explicó el estudiante.



El director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecatrónica UTALCA, Daniel Díaz, destacó la posibilidad de que los estudiantes aporten en el mejoramiento de los procesos de las empresas de la zona, avanzando en cambios tecnológicos y transfiriendo conocimientos desde la academia a la industria.



“La formación que entregamos permite resolver problemáticas como esta y muchas otras que pueden existir en diversas industrias. Este trabajo se destaca en especial por ser un aporte no solo a la empresa, sino que a la comunidad donde opera la cooperativa, ya que permitirá mejorar el servicio”, afirmó el académico, quien indicó que como Arraztio, otros 20 estudiantes realizaron sus prácticas en distintos rubros productivos.



Durante la práctica el estudiante pudo utilizar los conocimientos que adquirió en el aula. “Para desarrollar el sistema ocupé muchas de las cosas que aprendí en la Universidad sobre sensores, programación y otras áreas, además me sirvió mucho haber tenido la posibilidad de trabajar en proyectos de académicos de ingeniería”, añadió Martín Arraztio.



Los beneficios fueron múltiples tanto para el alumno como para la cooperativa, que ya definió instalar otras estaciones similares en las diversas comunas donde opera. “Estamos trabajando para dar una mejor respuesta para nuestros usuarios y el sistema automático ayuda a tener la información inmediata de lo que ocurre en el sector y así poder tomar buenas decisiones que apunten a mejorar el servicio”, indicó Kadir Ruiz, subgerente de explotación de CEC.



El ejecutivo destacó la positiva vinculación con la UTALCA, con quien tienen un convenio de colaboración que están ejecutando en varias temáticas. “Esta fue la primera vez que contamos con un estudiante de ingeniería de la Universidad para una práctica y esperamos tener a nuevos alumnos en los próximos años no solo de mecatrónica, sino también de otras especialidades”, puntualizó Ruiz.