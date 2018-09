Crónica 20-09-2018

Estudiante de Ingeniería de UTALCA creó pulsera inteligente de seguridad para niños

El sistema –que se encuentra en proceso de prototipado- fue escogido como ganador del concurso “Atrévete a emprender” de la propia Universidad, lo que le permitió al alumno realizar una estadía en la Universidad de California-Davis en Estados Unidos.



“Dove ti vedo” es el nombre de la pulsera inteligente creada por el estudiante de Ingeniería Civil Mecatrónica de la Universidad de Talca, Daniel Herrera, que tiene como objetivo dar una mayor sensación de seguridad a los padres que transitan en espacios públicos con sus hijos y evitar posibles extravíos o accidentes.

El nombre del dispositivo -tomado del italiano- significa “donde yo te vea”, una oración que normalmente los adultos utilizan con los niños para indicarles que deben jugar o ubicarse en un lugar donde puedan ser visibles, en especial, en espacios abiertos como parques o centros comerciales.

“La idea nace de la observación de situaciones habituales que se producen en las familias cuando están en sitios públicos, donde los niños juegan o se trasladan escapando de la visual de la persona a cargo, quien al darse cuenta de esto tiene temor que el menor se extravíe o sufra un accidente”, comentó el estudiante, quien cursa último año de la carrera de Ingeniería Civil Mecatrónica. El joven explicó que con el dispositivo el adulto podrá saber, que a pesar de no estar visualmente en contacto con el niño o niña, éste se encuentra dentro de un rango de metros determinado.



FUNCIONAMIENTO

El sistema incluye dos dispositivos diseñados como pulsera, uno de ellos lo porta el adulto mientras el otro debe ser utilizado por el menor. El aparato que lleva el padre considera una pantalla donde se visualizan las configuraciones de ambos dispositivos, lo que permite una rápida configuración o cambies en la distancia de seguridad tolerada para la separación entre las pulseras. “Si el niño o niña sale de ese rango, el dispositivo del padre comenzará a vibrar mientras que la pulsera del menor presentará señales lumínicas y sonoras”, especificó el estudiante.

El dispositivo del adulto además cuenta con una correa retráctil que se mantiene oculta en el aparato y sirve para asegurar manualmente el mecanismo ubicado en la muñeca del menor en momentos donde se requiera de una mayor seguridad. Junto con esto posee un sistema de llave, que es la única manera de abrochar o desabrochar la pulsera que porta el niño.



INNOVACIÓN

La idea, que se encuentra en proceso de prototipado, espera llegar a comercializarse. Como parte de los estudios de mercado, el estudiante investigó otros sistemas similares que existen en el mundo dándose cuenta que su proyecto tenía aspectos diferenciadores. “Otros aparatos funcionan a través de GPS y tienen otro tipo de objetivos y funciones, pero no sirven para monitorear a una persona que está en el entorno inmediato, ya que tienen un margen de error alto”, precisó.

El trabajo fue supervisado por el profesor de la Facultad de Ingeniería, Javier Muñoz, quien destacó su aporte. “La idea tiene un potencial muy importante porque es una solución tecnológica que podemos generar en la Universidad. Tenemos las capacidades y experiencia para implementar este tipo de dispositivos con circuitos electrónicos, que nos permitan incorporar tecnología de comunicación inalámbrica”, señaló.

Daniel Herrera destacó lo aprendido durante estos años en la UTALCA. “Junto con los conocimientos teóricos y técnicos que he aprendido, me han dado la posibilidad de realizar una serie de talleres sobre innovación y emprendimiento que me han ayudado a entender que tener una buena idea es el inicio, pero que se deben comprender otros temas como la comercialización del producto, los públicos, la difusión”, añadió.



UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA-DAVIS



La propuesta ganó el concurso de innovación “Atrévete a emprender”, impulsado por la Universidad de Talca, que le significó al estudiante realizar una estadía en la Academia de Emprendimiento de la Universidad de California-Davis (UC Davis), institución reconocida a nivel mundial en temáticas de innovación y emprendimiento. “Espero que me sirva para entender cómo funciona el mercado norteamericano y poder entrar a él, ya que espero utilizar plataformas “crowdfunding” para lograr la comercialización de este producto en ese país”, puntualizó el estudiante.