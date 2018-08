Social 22-08-2018

Estudiante de la Universidad de Talca creó carpa solar inteligente de ayuda inmediata

Innovador proyecto social busca solucionar la problemática post catástrofe que viven las personas que pierden sus viviendas por terremotos, tsunamis o incendios.



Con el objetivo de entregar una solución para las personas afectadas por catástrofes o desastres naturales como terremotos, tsunamis, incendios de gran envergadura, el estudiante de último año en la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca (UTALCA), Nicolás Farías, creó Sunny Home, una carpa solar inteligente de ayuda inmediata.



“Este proyecto surgió en la asignatura de taller donde creamos productos inteligentes y trabajamos la independencia energética. Se me ocurrió crear esta carpa en pro del desarrollo sustentable incorporando componentes como panel solar flexible, soporte de fibra de vidrio, luz led, y otras tecnologías para innovar en el diseño industrial del prototipo”, explicó el estudiante Utalino.



Con este proyecto participó de la convocatoria Atrévete a Emprender, organizada por la Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UTALCA para promover el desarrollo de proyectos innovadores y con potencial de emprendimiento en estudiantes de pregrado de la Casa de Estudios.



Luego de recibir una formación en habilidades emprendedoras, ganó el concurso y logró viajar a Estados Unidos para participar en la academia de emprendimiento de UC Davis, en California, donde recibió tutorías y sesiones interactivas con inversores líderes, ejecutivos de la industria y empresarios internacionales.



Tras la experiencia, Nicolás asegura que volvió al país con nuevos conocimientos, motivación y herramientas para comunicar el potencial más amplio de su investigación. Por esta razón, postuló a Jump Chile, programa de emprendimiento universitario realizado por el Centro de Innovación de la Universidad Católica y logró ser uno de los 30 semifinalistas entre las dos mil ideas que postularon.



“Mi paso por Atrévete a Emprender, UC Davis y Jump Chile, me permitieron desarrollar el modelo de negocio y validarlo, crear redes de contacto y transformarme en un agente de cambio para escalar este proyecto innovador basado en tecnología, con un alto grado de diferenciación respecto a lo existente en el medio. De hecho, en California conocí a un posible inversionista de Silicon Valley que me pidió volver cuando tuviera listo el prototipo”, expresó el joven diseñador.



FOTO: El diseño de la carpa contempla componentes sustentables como panel solar flexible, soporte de fibra de vidrio y luz led.