Nacional 09-05-2017

Estudiantes arremeten con nueva marcha y gestionan sus propias indicaciones al proyecto de educación superior

Una movida semana tendrá el movimiento estudiantil, en su ofensiva por volver a posicionar sus demandas en educación superior. Para este martes alistan su segunda marcha del año, para exigir no sólo el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE), sino que se condone la deuda a los miles de estudiantes que contrajeron el préstamo. La movilización, que fue autorizada por la Intendencia, comenzará a las 11:00 horas en Plaza Italia, seguirá por la calzada sur de la Alameda y terminará con un acto en el sector del metro República. La manifestación es convocada por la Confech, junto a la Cones y los profesores, y pretenden replicarla en distintas ciudades del país. En Santiago, esperan convocar a más de 90 mil personas. "No queremos más endeudamiento entre nuestros compañeros y nos gustaría que fuéramos avanzando gradualmente a la gratuidad universal, para terminar de una vez por todas con los créditos universitarios, que tienen a millones de familias endeudadas", explica Natalia Silva, vocera de la Confech y presidenta de los estudiantes de la U. Diego Portales (FEDEP). Esta marcha también será el estreno de los nuevos voceros de la Confech –que se renovaron la semana pasada– y que marca el retorno de la FEUC a la mesa ejecutiva de la organización, función que compartirá con la UDP y el presidente de la FECh, Daniel Andrade. Sobre esta nueva etapa, Natalia Silva dice que pretenden que "éste sea un año movilizado y de victoria para el movimiento estudiantil, donde se consagre la reforma a la educación". También advierte que se podrían radicalizar "si no hay voluntad del Gobierno y sectores conservadores de generar transformaciones" y que incluso podría haber "un estallido a nivel nacional". Acercamientos con Jackson y Vallejo por indicaciones Junto con marchar, la Confech pretende incidir directamente en el proyecto de educación superior, que se discute en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la etapa de indicaciones. Para eso, los estudiantes elaboraron un conjunto de indicaciones, que contemplan, entre otros puntos, el fin del endeudamiento, la gratuidad universal, fortalecimiento de la educación pública, fin al lucro en toda la educación superior y un marco regulatorio que asegure calidad, democracia, transparencia, infraestructura y educación no sexista. La Confech está gestionando el ingreso de dichas indicaciones a través de los diputados de la llamada "bancada estudiantil", Camila Vallejo (PC) y Giorgio Jackson (RD), para lo que tienen plazo hasta este viernes. "La idea es que se ingresen a través de la bancada estudiantil en la Comisión de Educación, pero también lo que nosotros esperamos es que no solamente lo ingresen para sacarse una foto o salir levantando las manos, sino que la defiendan y se comprometan con las indicaciones del movimiento estudiantil", remarca la presidenta de la FEUC, Sofía Barahona. Indica que estas indicaciones se presentarán además a todos los partidos políticos, para que "se puedan comprometer o no con lo que está proponiendo el movimiento estudiantil".