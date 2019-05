Social 18-05-2019

Estudiantes de 4° medio de Colbún recibieron atención oftalmológica

En el Liceo Ignacio Carrera Pinto de la comuna Colbún, se realizó un operativo oftalmológico dirigido a todos los alumnos y alumnas que se encuentran cursando cuarto medio.

Esta gestión fue realizada por el Alcalde Hernán Sepúlveda con los representantes de la Óptica Popular de Chile, debido a la preocupación por el bienestar de los jóvenes estudiantes y por acercar estas atenciones a la comuna.

“Hicimos un operativo oftalmológico en el Liceo de Colbún, a los niños de cuarto medio, para que puedan tener una buena vista para estudiar, para no desconcentrarse y no sufrir de dolores de cabeza, la idea es que a los casos más sociales, se les entregue de manera gratuita los lentes, y a todos los estudiantes su receta, acercando esta atención a la comuna, lo que esperamos se puede incluso ampliar abriendo una óptica popular en Colbún”, indicó el jefe comunal.

Por su parte, Patricio García, Jefe del Departamento de Educación Municipal de Colbún, manifestó que “es una buena iniciativa para el bienestar de nuestros estudiantes, y con profesionales de primera línea, y en eso queremos fortalecer la parte visual de los alumnos, porque muchos de ellos no saben porque no ven bien y se desconcentran en clases, por lo que queremos realizar este mismo operativo en los octavos básicos”.

Este operativo oftalmológico de la Óptica Popular de Chile realizado en el Liceo de Colbún, contó con profesionales tecnólogos médicos, que junto a equipamiento especializado, realizaron evaluaciones a los alumnos de este establecimiento educacional, los que posteriormente, podrán acercarse a las oficinas de esta óptica en Linares para poder adquirir sus lentes a muy bajo costo e incluso en algunos casos se entregarán gratuitamente para quienes más lo necesiten.