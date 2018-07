Social 28-07-2018

Estudiantes de dibujo técnico del Liceo Diego Portales refuerzan compromiso social con la comunidad

Los alumnos de la especialidad de Dibujo Técnico del Liceo Diego Portales no solo acumulan saberes respecto de una disciplina muy acotada en el Maule, recordemos que sólo 3 liceos imparten esta carrera en nuestra región, sino que, como parte del sello humanista del Liceo, aprenden haciendo y prestan servicios comunitarios.

En este caso los estudiantes de 4° de esa especialidad realizaron el levantamiento de edificación existente en 5 sedes sociales y un terreno rural, aportando con esto a la regularización de planos a los edificios o sedes de organizaciones sociales de base.

Esta labor es significativa pues la regularización de planos da cumplimiento a la Ley 20.898 o también conocida como "Ley del Mono", se encuentra vigente en el país, desde febrero del 2016 y hasta febrero del 2019 y beneficia a edificaciones que cumplan con ciertos requisitos.

Acogiéndose a dicha ley, es posible obtener Permiso de Edificación y Recepción Final en un solo paso, para lo cual es necesario presentar entre otros documentos Planos a escala firmados por un Arquitecto y las especificaciones Técnicas de Construcción

La labor de los estudiantes, guiados por su profesora la Ingeniero Constructor Claudia Retamal quien actúa como ministro de fe, consiste en visitar y registrar todo desde el inicio, georeferenciando el lugar, tomando las medidas para hacer los planos e identificando los materiales de construcción. Luego se crea la carpeta de la propiedad y el propietario adjunta el resto de la documentación que será presentada en la Dirección de Obras Municipal.

Para los alumnos es una importante instancia de aprendizaje no tan solo desde la perspectiva de lo técnico sino de lo humano, pues la responsabilidad social no solo es de las grandes empresas sino también de los profesionales y técnicos comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad. Este trabajo en terreno continuará la próxima semana con la medición de un templo evangélico del sector Nuevo Amanecer.