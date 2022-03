Social 01-03-2022

Estudiantes de Ingeniería de la U. Autónoma destacan por el diseño de soluciones creativas a problemas complejos



Dos de ellos fueron galardonados en Concurso “Innovando con Ingeniería” del Colegio de Ingenieros de Chile. Ayrton Berna fue líder del proyecto ganador y Mauricio Villalobos obtuvo una mención honrosa en la instancia.

Promover una actitud innovadora y motivar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile a incorporar dimensiones como el emprendimiento y la innovación, ha rendido frutos en las carreras que imparte la casa de estudios superiores.

Ello quedó de manifiesto en los resultados del Concurso “Innovando con Ingeniería”, una iniciativa que lidera el Colegio de Ingenieros de Chile que busca incentivar la creación de valor a partir del diseño de soluciones creativas a problemas complejos y multidisciplinarios integrando las herramientas tecnológicas de manera productiva y efectiva, ya que dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial impartida en Talca destacaron con el primer lugar y una mención honrosa.

El Secretario de Estudios de la carrera, Mg. Víctor Conte, indicó que en el caso del proyecto ganador, liderado por Ayrton Berna y con participación de estudiantes de la Universidad de Santiago, surgió la idea de una planta piloto de Hidrógeno Verde (H2V), la que finalmente se transformó en un plan educacional, iniciativa que en su gestación recibió el apoyo explícito del Ministerio de Energía y que, además, se adjudicó un fondo del concurso interno de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la casa de estudios superiores para ser ejecutado durante el presente año.

Asimismo, Conte dijo que la mención honrosa obtenida por el proyecto de Mauricio Villalobos, el que también cuenta con apoyo de estudiantes de Talca y Concepción, surgió en el curso de Taller de Aplicación Industrial y plantea aumentar la eficiencia en la gestión de mantenimiento.



TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El proyecto ganador "Diseño conceptual de un sistema de producción de hidrógeno verde con fines educacionales", liderado por Ayrton Berna Huanuco, se plantea llevar conocimiento sobre este nuevo combustible a los principales actores del sistema educativo nacional. ¿Cómo? “A través de material didáctico con información validada por expertos, a lo que se agrega el diseño de una maqueta 3D que posteriormente será impresa. Este plan proporciona colaboración en la nueva transición energética que está atravesando nuestro país actualmente, llevando a la realidad el funcionamiento de toda la cadena de valor de esta nueva industria”, señaló Berna.

Asimismo, el estudiante de Ingeniería Civil Industrial planteó que el proyecto tiene un alto grado de escalabilidad y replicabilidad, puesto que el trabajo de la iniciativa será en diferentes etapas. “Esta es la primera, principal y fundamental, lo que nos da un comienzo para educar sobre este tema, transformándose en un sello distintivo no solo de la facultad y la universidad, sino que también para los alumnos que sean partícipes de la iniciativa.





Además, se buscará la implementación del proyecto en nuevas casas de estudios, no solo a nivel universitario sino también en colegios de enseñanza básica y media”, subrayó.

Finalmente, se mostró muy satisfecho por el primer lugar obtenido en este concurso, destacando el apoyo de la carrera. “Es un estímulo para seguir adelante y en simples palabras pensar en grandes cosas a futuro. Además, el hecho de que existan estas formas de promover ideas para los alumnos suma en grandes proporciones, ya que es una oportunidad de desarrollar no solo nuestras habilidades blandas en el diseño e implementación de una idea o iniciativa, sino que también a nivel profesional es un peldaño que puede marcar un antes y un después en la toma de decisiones dentro de nuestro futuro”, recalcó Berna.



MANTENCIÓN EFICIENTE

El proyecto "Salvación de áreas verdes en ciudades con escasez hídrica", liderado por el estudiante Mauricio Villalobos García, obtuvo mención honrosa en el concurso, planteando la mantención eficiente de todas aquellas áreas verdes que estén ubicadas en ciudades con un alto nivel escasez de agua, la que estará apoyada por la automatización de procesos de riego, además de la captación de energías verdes. “La idea es tomar como prioridad el calentamiento global y todos los efectos adversos que provoca, para así dar soluciones óptimas apoyándose en la ingeniería, logrando amortiguar dichos efectos como, por ejemplo, el alza continua de las temperaturas en los interiores de las ciudades o la utilización eficiente del recurso hídrico, reduciendo costos de mantención de dichas áreas verdes”, indicó Villalobos.

De igual forma, el estudiantes de Ingeniería Civil Industrial calificó la distinción como un gran logro personal, ya que fue presentado de forma individual. “Es un envión anímico y motivacional para seguir trabajando en esta idea que he visualizado hace mucho tiempo, así es que feliz de poder contribuir a soluciones de este gran problema mundial llamado calentamiento global. Además, el apoyo de la carrera fue fundamental en este logro y destaco la iniciativa que permite tener este tipo de experiencias las cuales como estudiantes y futuros profesionales son de gran ayuda”, concluyó.



