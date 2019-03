Crónica 14-03-2019

Estudiantes de jornada vespertina iniciaron clases en el CFT Estatal del Maule

De lunes a viernes desde las 19.00 horas serán las clases en jornada vespertina del CFT Estatal del Maule.

Las carreras que están en este horario son las de TNS en Administración de las Organizaciones, TNS en Logística, TNS en Contabilidad General, TNS en Mantención y Reparación de Maquinaria Pesada y TNS en Educación Diferencial e Inclusiva.

La rectora del CFT Estatal del Maule, realizó una visita a las salas de clases con el objetivo de presentarse a los estudiantes y conocer de cerca a la nueva generación. “Estamos muy contentos de iniciar nuestro segundo año de vida académica como Institución de Educación Superior, estamos partiendo con nuestro corte 2019, que van a generar un aporte a la provincia de Linares y la Región del Maule”, declaró la rectora.

Los estudiantes que asistieron al primer día de clases, expresaron sentirse motivados de tomar este desafío, el cual para muchos involucra compatibilizar jornada de trabajo, estudio y vida familiar.

Nayareth Méndez, estudiante de primer año de TNS en Educación Diferencial e Inclusiva se mostró muy entusiasmada al comenzar las clases y expresó: “A mí al menos me acomoda, porque tengo que trabajar y estudiar, entonces es una buena oportunidad, ya que estuve esperando mucho tiempo que llegara esta carrera acá a Linares, porque por algunas razones no podía estudiar en Talca, me era muy difícil”

En tanto, Carlos Toledo, estudiante de la carrera de TNS en Logística, manifestó que “el primer día fue muy entretenido y ameno, el profesor muy cercano, y además está tratando de ver el nivel en el que estamos con los compañeros en inglés”.

Los nuevos integrantes del CFT Estatal del Maule en jornada vespertina, también durante las dos primeras semanas desarrollarán el programa propedéutico, el cual busca nivelar contenidos en asignaturas claves para el inicio del proceso académico el próximo 25 de marzo.