Social 10-10-2020

Estudiantes de la Universidad de Talca se capacitan vía zoom para prevenir la violencia contra las mujeres



Dictado por profesionales de los Centros de la Mujer de San Javier y Curicó, el curso busca articular y fortalecer lazos comunitarios para la prevención, acogida y derivación de casos de violencia.

A través de la plataforma virtual zoom, se dio inicio ayer y hasta el próximo 29 de octubre, al Curso de Formación de Monitoras y Monitores Comunitarios en Prevención de Violencia contra las Mujeres (VCM).

El programa dictado por las profesionales encargadas de prevención en VCM de los centros de la Mujer de San Javier y Curicó, Camila Barriga y Natassja Núñez, respectivamente, busca entregar herramientas teóricas y habilidades prácticas para sensibilizar y fortalecer lazos comunitarios para prevenir, acoger y derivar casos de violencia que pudiesen generarse al interior de las diferentes carreras que imparte la universidad de Talca.

Esta alianza colaborativa se gesta entre SernamEG y esta casa de estudios superiores por segundo año consecutivo, a través de la encargada de género de la Utalca, Lorena Castro, precisando que el tema de prevención de la violencia de género entre el estudiantado se hace necesario.

“Es muy importante para la universidad de Talca esta alianza colaborativa porque nos permite abarcar uno de los objetivos que tenemos como dirección y política de género, que es entregar estos conocimientos y formar a nuestra comunidad universitaria y distintos estamentos, para que sean agentes preventivos en sus comunidades para evitar y erradicar estas conductas en todos los espacios universitarios y también en los espacios personales donde se desenvuelven”.

Para la encargada regional de prevención en VCM de SernamEG Paz Valdés, es destacada la participación de los universitarios, porque pueden incidir en erradicar la violencia.

“Destaco enormemente la participación de todas y todos los estudiantes universitarios porque es muy relevante que la comunidad universitaria se haya sumado a esta iniciativa de prevención en violencia de género, que se sigan haciendo parte de estos cursos virtuales interactivos para poder contribuir a una sociedad responsable de la desnaturalización de la violencia contra las mujeres”.

LOS CELOS COMO MANIFESTACION DE CONTROL

Durante este primer curso de cuatro que considera el taller, con un total de 12 horas pedagógicas, fue debate de discusión el tema de los celos como manifestación de violencia contra la mujer.

A juicio de la estudiante Ingrid Rubio, “a veces se asocian de mala manera los celos como interés hacia la pareja”, mientras que Valentina Villalobos, opina que “quizás existe gente que cree que demostrando celos tienes más interés en el otro o algo así”.

Para la encargada de prevención del Centro de la Mujer de San Javier, los celos son una manifestación de control y al serlo según su apreciación “se constituye como una manifestación de violencia de carácter compleja porque está absolutamente naturalizada en nuestro actuar y patrones relacionales. Mientras no hagamos el cambio y no desnaturalicemos el celo por el significado que tiene no se va a poder erradicar como manifestación de violencia”, indicó.

En esta primera jornada participaron cerca de 40 estudiantes de las carreras de derecho, obstetricia, agronomía, enfermería, auditoría, nutrición, música, tecnología médica e ingenierías civil industrial, civil mecánica y obras civiles.

Se espera que desde el rol de Monitoras y Monitores comunitario/as sea capaces de contactar y acercar a la red de protección a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia.