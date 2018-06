Nacional 21-06-2018

Estudiantes del liceo Amunátegui califican de "autoritaria" medida de cierre anunciada por Alessandri

- Gran repercusión ha tenido el cierre temporal del Liceo Amunátegui tras el incendio que terminó con una sala y otras instalaciones destruidas el pasado sábado mientras permanecía en toma. Ayer los profesores criticaron la decisión anunciada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y hoy los estudiantes -junto con diversos representantes de la sociedad civil- hicieron lo mismo y llamaron al alcalde a adoptar otras medidas. El alcalde había señalado que el establecimiento mixto, que está compuesto por alrededor de 700 alumnos y alumnas, deberá permanecer cerrado mientras duren las reparaciones ocasionadas por el siniestro y que los estudiantes serán distribuidos en otros liceos de la comuna. "Esta medida es totalmente autoritaria, totalmente nefasta y totalmente segregadora (…). La solución no es cerrar el colegio, ya que va a dejar a una comunidad de más de mil personas sin un sustento, sin una comunidad educativa. Un liceo que está lleno de personas extranjeras a las cuales les ha costado mucho adaptarse y acá han encontrado un hogar, han aprendido nuestro idioma", enfatizó Isabella Guerra (18), secretaria de actas del centro de alumnos del liceo.

Los estudiantes criticaron que el municipio no consultó con ninguno de los estamentos del liceo la decisión o las alternativas a ésta para tomar tales medidas. "Nosotros sabemos lo que sale en la prensa, nada más que eso, el alcalde no se ha sentado a conversar con nosotros", agregó la estudiante. "El alcalde solo está dispuesto a tomar medidas a modo de castigo para quedar como el gran salvador de la educación pública, y la verdad es que nuestro liceo hace años está en precarias condiciones y toda la comunidad educativa lo sabe", añadió. El consejero de la sociedad civil de la municipalidad de Santiago, Alejandro Correa recalcó la importancia que tiene el colegio para la memoria colectiva, "este es un inmueble de conservación histórica que trae una historia muy interesante de 123 años, no es posible que el señor Felipe Alessandri lo cierre por un pequeño incendio. Porque esta es una manzana y se han quemado dos o tres salas, entonces es independiente cerrar", enfatizó. Y encaró al edil diciendo: "Como a él gusta la participación a punta de dialogar, que haga una comisión para poder solucionar este problema". Rodrigo Hidalgo, ex alumno del liceo, también se sumó a las críticas por la falta de ejecución de la autoridad y manifestó que no puede ser cerrado. "El liceo ha aportado a la élites pensantes y ejecutivas de este país, entonces estamos organizándonos los ex alumnos para tener una voz común (...) para que pidamos aportar con nuestra experticia, conocimiento e incluso, eventualmente, nuestro recursos financieros para evitar el cierre de este liceo (...) que es un aporte al país de cara a las realidades multiculturales y de igualdad de género".