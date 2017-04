Opinión 20-04-2017

Estudiantes, reformas y sentido común

Hace exactamente 17 años egresé de la Universidad. Estudié Derecho en la Universidad de Concepción y como es sabido su historia no sólo académica, sino social y política han marcado la historia de Chile los últimos 60 años. Digo esto porque el año que entré a la Universidad (1996), las demandas sociales y políticas decían más relación con el pasado, con la Dictadura y sus aún muy latentes consecuencias aquellos años. Aún estaba vigente Pinochet, e incluso posteriormente asumiría un cargo vitalicio en el Senado de la República. Sin embrago, nos alentaban los mismo sueños que a los jóvenes universitarios de hoy, esto es, mayor acceso a la educación superior, financiamiento, mayor respeto y tolerancia y el fin del flagelo de la pobreza, entre otros. Estudiábamos para ser un aporte en el Chile que se comenzaba a construir después de 17 años de dictadura.

Eran otros tiempos. De eso no cabe duda alguna.

Éramos ingenuos, creíamos en que las cosas avanzarían y que más temprano que tarde llegaríamos a construir una sociedad mejor y más justa.

Nos equivocamos. Eso debemos reconocerlo, pero solo en parte, quizás inconscientemente, porque sabíamos que el horno aún no estaba para bollos.

¿Qué sucede hoy en día en cambio?

Tengo la convicción de que los jóvenes de hoy con sus ímpetus briosos, propio de la época que las hormonas le hacen vivir, han pecado de soñadores, si, tal como lo digo, padecen de sueñitis aguditis……, seguramente algunos me dirán que los sueños impulsan el mundo y que sin ellos no se avanza, pero la verdad es que si bien un poco de es conveniente, lo cierto es que la mesura y la facultad de escuchar más que la de reclamar, son mejores concejeros que la sola ensoñación. Pero, me dirán, pides algo imposible, ya que es propio de la juventud, soñar sin límites….

¿Por qué digo esto?

Ya decía en otro artículo cuanto hemos avanzado como país, sin dejar de desconocer que aún nos falta mucho, sin embargo, creo yo, a los jóvenes de hoy les falta algo de sentido común, ya que, ese marchar sin tranzar ni mirar atrás, tiene más consecuencias que beneficios. No quiero decir que sus demandas no sean justas, pero acaso las de mejores viviendas no lo son, o las de mayor accedo a la salud, o de más financiamiento a la investigación y desarrollo?, la innovación no lo requieren? Parece que a los estudiantes sólo les interesara que se les pague la Universidad y ya está. 100% GRATIS Y PARA TODOS.

Tengo una hija que esta por entrar a la Universidad y por Dios que me gustaría no pagar, pero, me preocupa que si yo puedo solventar en algo dichos gastos, sería mejor destinar esos recursos a financiar otras aéreas que hoy por hoy lo necesitan más (a mi juicio por sentido común, y entender mi deber con Chile). En lo personal, me gustaba más el sistema de arancel diferenciado, donde el que podía pagar, pagaba y el que no, recibía el apoyo del Estado. Evidentemente la educación no pude ser un negocio como hasta ahora, pero tampoco, podemos dejar que el Estado, o sea, todos nosotros, le paguemos a todos la educación, sin mirar si lo necesita o no. Muchos me dirán que así se hace en las naciones avanzadas, si, perfecto, pero Chile, aún no es una nación avanzada.

Hoy, con cierta desazón, veo en la prensa que aparecen estadísticas de cuan rezagados estamos en calidad de nuestra educación, y me preocupa que nuestros jóvenes vea como única solución la gratuidad en la Educación Universitaria. Y me pregunto al terminar, fuimos menos soñadores a principios de los noventa? o es que acaso teníamos una convicción mas de sentido común…… “exigir más de lo que puede dar el país significaba repartir miseria, más que derrotar la pobreza y el subdesarrollo.”